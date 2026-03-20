Лідери ЄС про заблоковані 90 мільярдів євро Україні: гроші будуть «так чи інакше»

Багатомільярдний кредит Україні від Європейського Союзу на 2026-2027 роки залишається заблокованим через позицію Угорщини – про це за підсумками саміту повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає з Брюсселя кореспондентка Радіо Свобода.

«Кредит залишається заблокованим, оскільки один лідер не дотримується свого слова. Але дозвольте мені повторити те, що я вже сказала в Києві. Ми виконаємо свою обіцянку так чи інакше», – запевнила фон дер Ляєн.

У тому, що кошти Україні тим чи іншим шляхом будуть надані, запевнив і президент Євроради Антоніу Кошта. За словами топпосадовця, лідери під час саміту не поверталися до обговорення питання надання коштів Україні, натомість брали слово, щоб «чітко засудити позицію Віктора Орбана», який відступив від даної обіцянки підтримати багатомільярдну позику.

«Усі лідери повинні дотримуватися свого слова. І ніхто не може шантажувати Європейську раду. Ніхто не може шантажувати інституції Європейського Союзу. І ми повинні виконати це рішення (про надання кредиту Україні – ред.)», – заявив Кошта.

Президент Євроради привітав зобов’язання України відремонтувати трубопровід «Дружба», по якому Угорщина й Словаччина імпортували нафту з Росії, впродовж шести тижнів.

«Росія атакувала трубопровід «Дружба» 23 рази. І вже в 23-й раз Україна знову його відновлюватиме… Саме тому те, що робить Угорщина, є абсолютно неприйнятним, і така поведінка не може бути прийнята лідерами. І саме тому сьогодні в Раді лідери були дуже чіткими, прямо засудивши поведінку Угорщини», – резюмував Кошта.

Лідери ЄС на саміті 19 березня не схвалили остаточно багатомільярдний кредит для України, заблокований прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Угорський прем’єр не змінив своєї позиції, попри критику на свою адресу, заявивши, що спершу Україна має відновити транспортування російської нафти трубопроводом «Дружба».

