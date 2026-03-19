Україна презентувала «системний план відбудови» «Дружби» представнику ЄС – Корецький

Українська сторона презентувала заступникові посла Євросоюзу Гедімінасу Навіцкасу системний план відбудови пошкодженого російським ударом нафтопроводу «Дружба», повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

«Група «Нафтогаз» цінує пропозицію ЄС щодо фінансової й технічної допомоги з відбудови інфраструктурних активів перекачувальної станції Броди відповідно до кращих європейських інженерних і безпекових норм і протидії повторним терористичним атакам. Разом із заступником посла ЄС Гедімінасом Навіцкасом зустрілися з технічною робочою групою. Спільно з керівництвом «Укртранснафти» детально поінформували партнерів про наслідки російської атаки на інфраструктуру нафтопроводу «Дружба». Розповіли про поточний стан справ, а також презентували системний план відбудови. Намітили наступні спільні дії», – написав Корецький у фейсбуці ввечері 18 березня.

Раніше дипломати в ЄС повідомляли Радіо Свобода, що розблокування кредиту на 90 мільярдів євро для України, який блокує Угорщина, залежатиме від відновлення роботи «Дружби», або хоча б допуску європейських експертів для оцінки стану трубопроводу.

17 березня стало відомо, що невелика делегація європейських інженерів, які мають кваліфікацію для перевірки стану пошкодженого російськими ударами нафтопроводу «Дружба», вже перебуває в столиці України.

Чиновники ЄС неофіційно повідомили Радіо Свобода, що фахівці, які оглядатимуть «Дружбу», не представлятимуть Угорщину або Словаччину, щоб уникнути упередженого ставлення до оцінки ЄС.

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії зробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн та залежні від труби «Дружба». Австрія змогла диверсифікувати свої поставки.

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини і Словаччини.

Але, як заявили українські посадовці, нафтопровід був пошкоджений у результаті російських обстрілів наприкінці січня. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження. Угорщина заявила, що нібито нещодавно опубліковані супутникові дані свідчать, що немає жодної технічної чи експлуатаційної причини, яка б завадила негайному поверненню трубопроводу до нормальної роботи.

11 березня заступник міністра енергетики Угорщини Габор Цепек заявив, що делегація з його країни вирушила до України з метою проведення переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» та перевірки його стану. За його словами, мета місії – твердо представляти угорські інтереси за столом переговорів і відкрити нафтопровід «Дружба».

Натомість у МЗС України заявили, що знають про в’їзд групи громадян Угорщини, які прибули на територію України «за загальними правилами», але «ця група осіб не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож точно некоректно називати їх «делегацією».