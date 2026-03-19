Фіцо пояснив, чому не підтримав висновки саміту ЄС щодо України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив у своїх соцмережах 19 березня, що відмовився підтримати підсумкові висновки саміту Європейської ради щодо України через суперечки навколо постачання російської нафти та фінансової допомоги Києву. Він також звинуватив Євросоюз у нездатності натиснути на Україну.

За його словами, на ранковій сесії саміту в Брюсселі лідери ЄС обговорювали два питання – заблокований кредит для України на 90 мільярдів євро та припинення постачання нафти до Словаччини й Угорщини через нафтопровід «Дружба». В обох випадках, як стверджує Фіцо, «жодного прогресу досягнуто не було».

«Дивно, що після всього, що ЄС зробив для України, ми як велика міжнародна організація не здатні переконати або змусити президента Зеленського дозволити негайну перевірку нібито пошкодженого трубопроводу, його ремонт і якнайшвидше відновлення роботи», – сказав він.





Словацький прем’єр заявив, що рішення України припинити транзит російської нафти створює економічні проблеми для його країни.

«Відносини між ЄС і Україною не можуть бути грою в одні ворота, яка змушує нас виконувати вимоги президента Зеленського за будь-яку ціну, водночас очікуючи, що ми терпітимемо рішення, які шкодять економічним інтересам держав-членів ЄС», – заявив Фіцо.

Він також зазначив, що Словаччина та Угорщина мають право отримувати російську нафту до кінця 2027 року відповідно до рішень ЄС.

Фіцо повідомив, що в його країні вже оголосили надзвичайну ситуацію в нафтовій сфері.

«Я сьогодні також підтвердив готовність Словаччини вжити подальших заходів проти України, якщо її політичне керівництво й надалі свідомо завдаватиме економічної шкоди Словаччині», – сказав прем’єр.

Лідери ЄС на саміті 19 березня не схвалили остаточно багатомільярдний кредит для України, заблокований прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Угорський прем’єр не змінив своєї позиції, попри критику на свою адресу.

Словаччина й Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».



