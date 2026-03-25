ЄС планує відмовитися від російських енергоносіїв, попри нові потрясіння на ринках – єврокомісар

Євросоюз продовжить реалізацію планів щодо відмови від російського викопного палива, заявив 25 березня в Європарламенті єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен, передає з Брюсселя кореспондентка Радіо Свобода.

«Ми не повинні повертатися до залежності від викопного палива. RepowerEU залишається нашою стратегією. Відмова від російського палива триватиме», – запевнив євродепутатів посадовець.

Йоргенсен зауважив, що Європа вже переживала чимало потрясінь на енергетичних ринках – від кризи навколо Суецього каналу пів століття тому й до російського вторгнення в Україну 2022 року.

«Коли ж ми нарешті навчимося? І якщо не навчимося – кого ще можемо звинувачувати, якщо ми приречені повторювати свої помилки десятиліття за десятиліттям, кризу за кризою?» – звернув увагу Йоргенсен. Єврокомісар виступає за зростання частки відновлювальних джерел енергії в Європі, а також більшу взаємопов’язаність енергосистем, вважаючи, що це сприятиме зниженню цін.

Посадовець зазначив, що ситуація на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки сильно впливає на глобальну енергетичну безпеку й ціни на сировину.

«Ми перебуваємо в постійному контакті з державами-членами, щоб оцінювати наслідки. Станом на зараз фізична безпека постачання енергії в ЄС забезпечена. Однак маємо вжити цільових і тимчасових заходів, щоб реагувати на стрибки цін на імпортоване викопне паливо… Хочу сказати кожному, хто відчуває тиск високих цін на енергію: Європейський Союз робить усе можливе, щоб вас захистити», – зазначив Йоргенсен.

Єврокомісар розповів, зокрема, про плани зробити правила державної допомоги більш гнучкими, щоб держави-члени могли швидко знижувати ціни для найбільш вразливих галузей.

«Ми продовжимо працювати з державами-членами над негайними заходами, які можна запровадити вже зараз, щоб зменшити рахунки за енергію для громадян. Багато з цих інструментів ми вже використовували під час пандемії Covid і кризи 2022 року – і, можливо, доведеться використати знову», – розповів Йоргенсен, наголошуючи водночас на необхідності «подвоїти зусилля на шляху до енергетичної незалежності».

«Ми повинні продовжити будувати справжній енергетичний союз: розвивати відновлювану енергію, зміцнювати мережі та створювати справжній єдиний ринок електроенергії», – резюмував єврокомісар.

Нещодавно влада Угорщини заявила, що Європейський Союз має негайно зняти заборону на імпорт російської нафти й газу через загрозу зниження постачань через війну на Близькому Сході.

Після цього російський лідер Володимир Путін заявив, що Росія готова постачати нафту й газ європейським покупцям за умови, що така співпраця буде «довгостроковою» і не чинитиме політичного тиску на Москву.

У січні Європейський Союз після тривалої підготовки ще з 2022 року ухвалив обов’язковий до виконання регламент про повну відмову від російських газу та нафти.

Мету відмовитися від російських нафти та газу Європейський Союз поставив собі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ще у травні 2022 року Єврокомісія представила план REPowerEU, який визначав поетапні кроки для цього.

Щодо нафти, ЄС запровадив санкції, заборонивши її купівлю для усіх, окрім Угорщини та Словаччини, які чинили опір рішенню й інакше заблокували б його, оскільки для ухвалення санкцій потрібна одностайність усіх країн-членів ЄС. У 2025 році частка російської нафти впала до менш ніж 3 відсотків від загального імпорту нафти до Євросоюзу. Щодо газу, то санкцій досі не запроваджували, водночас країни поступово самостійно від нього відмовлялися.