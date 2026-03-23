Естонія офіційно приєдналась до створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ

Естонія офіційно приєдналася до Розширеної часткової угоди про Управлінський комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ (МЗС).

У відомстві кажуть, що підписання відповідного документа є «черговим кроком» до створення спеціального трибуналу, який має забезпечити притягнення до відповідальності за злочин агресії проти Україна.

У МЗС Естонії наголосили, що таким чином «наближається запуск повноцінної роботи трибуналу».

«Відповідальність має значення. Безкарність не переможе», – йдеться у заяві.

Очікується, що формування міжнародного механізму правосуддя стане «важливим елементом» у процесі притягнення винних до відповідальності за розв’язання війни проти України.

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України.

Згодом голова держави повідомив, що доручив команді ОП та МЗС сформувати «чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу – фіналізації необхідних домовленостей із партнерами, запуску інституції та забезпечення її реальної роботи».

1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України – про це він повідомив 1 липня.

Він нагадав, що Україна нещодавно підписала цю угоду з Радою Європи і тепер вона має бути оперативно ратифікована, щоб розпочати процес реального створення трибуналу.