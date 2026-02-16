Рада Європи зробила все можливе для створення Спецтрибуналу щодо злочинів РФ – Берсе

Рада Європи зробила все можливе для створення Спеціального міжнародного трибуналу з розслідувань злочинів російської армії, заявив генсекретар організації Ален Берсе.
«Ми маємо реєстр збитків, а тепер ще й комісію з розгляду заяв. Ми просуваємося дуже добре щодо відповідальності – у дуже конкретний спосіб і формат. Нам потрібно зараз, щоб посилити наші зусилля, отримати підтримку держав, які залучаються, щоб це справді відбулося якнайшвидше. Неможливий мир і демократія без відповідальності. У нас є фінансування. Що нам зараз потрібно – це чітка підтримка держав, які залучаються. Нічого не відбувається без сильного зобов’язання держав. Ми повинні це зробити», – сказав він під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.
«Ми повинні мати можливість бути на найвищому рівні, звертаючись до глав держав, глав урядів, і переконуватися, що вони бачать, наскільки це важливо. Але без цього сильного та довготривалого доступу до основи, буде складно. Саме це ми повинні змінити зараз. І хто здатний це змінити? Ми здатні це зробити. Україна та Рада Європи - якщо вирішимо спільно посилитися. І тоді можливо буде прогрес», – додав Берсе.
Підтримав позицію політика і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
«Минулий рік став проривним у створенні цієї інфраструктури відповідальності. Цей рік має стати роком її практичного втілення», – зазначив він.
Верховна Рада України 15 липня ратифікувала угоду з Радою Європи щодо створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
Угоду 25 червня 2025 року в Страсбурзі підписали президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.
Кабінет міністрів планує забезпечити початок роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України до кінця 2026 року.
