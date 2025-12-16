Доступність посилання

У Гаазі запустили Компенсаційну комісію, яка визначатиме розмір репарацій для українців

Президент України Володимир Зеленський, генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе (у центрі), президентка Молдови Мая Санду та прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф на полях конференції із запуску Компенсаційної комісії, Гаага, 16 грудня 2025 року
У Гаазі 16 грудня офіційно запустили Компенсаційну комісію, яка визначатиме розміри репарацій для українців, що постраждали внаслідок повномасштабної війни Росії проти України, передає кореспондент Радіо Свобода. У конференції взяли участь представники майже пів сотні держав, переважно міністри, а також президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

«Рада Європи не має дронів і ракет, але вона має силу права. Міжнародного права, яке застосовується до всіх. Без винятків. Без подвійних стандартів. І наше завдання чітке: зафіксувати правду, забезпечити відшкодування і притягнути всіх відповідальних до відповідальності», – заявив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе, виступаючи в Гаазі.

Схооф заявив, що питання джерел виплати репарацій вирішуватимуть на пізнішому етапі, і воно має стати частиною мирних домовленостей.


«Цілком нормально, що після війни ведуться переговори про репарації, але спочатку ми маємо переконатися, що досягнемо припинення вогню і тривалого миру. І тоді цілком нормально, що після агресії йдеться про репараційні кредити та про відновлення країни», – сказав він.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що одним із джерел наповнення компенсаційного фонду мають стати заморожені російські активи. За її словами, «немислимо, щоб ці кошти коли-небудь були повернуті» Росії.

Серед інших можливих варіантів також розглядають використання російських нафтових доходів – наприклад, у разі пом’якшення санкцій в обмін на спрямування частини виручки від експорту нафти до компенсаційного фонду.

Зеленський закликав міжнародну спільноту забезпечити реальну роботу механізмів компенсації.

«Ми очікуємо, що кожен механізм компенсації – від Реєстру збитків і Комісії з розгляду заяв до фактичних виплат – почне працювати і отримає сильну, сильну і достатню міжнародну підтримку, щоб люди справді відчули, що будь-яка шкода, завдана війною, може бути компенсована», – заявив він.

Президент України також наголосив, що «ця війна і відповідальність Росії за неї мають стати наочним прикладом, щоб інші більше не обирали агресію».

Запущена в Гаазі Компенсаційна комісія є другим етапом міжнародного механізму відшкодування збитків. Першим кроком став Реєстр збитків, який працює майже два роки і вже отримав близько 84 тисяч заяв від фізичних осіб та державних органів України. Третім етапом має стати створення компенсаційного фонду, з якого здійснюватимуться виплати. У Раді Європи прогнозують, що на його запуск знадобиться ще приблизно півтора року.

Дипломати Ради Європи, з якими спілкувалося Радіо Свобода також закликають українців активніше подавати заяви до Реєстру збитків. Вони визнають, що процес виплати репарацій може тривати роками, однак наголошують: фіксація шкоди вже зараз є ключовою умовою для майбутнього відшкодування.


