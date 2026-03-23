Орбан, Сіярто і «зачинені двері». ЄС ізолює Угорщину від «переговорів на чутливі теми»?

Європейський Союз вирішив проводити обговорення на теми, пов'язані з підтримкою України і оборонздатність самого блоку у так званих малих форматах, до яких не запрошуватимуть Угорщину. Про це повідомило з посиланням на джерела в ЄС видання Politico. Ймовірно, це пов'язано не лише з блокуванням Угорщиною надання Україні 90 млрд євро, а й із тим, що за повідомленнями The Washington Post, очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто регулярно інформував міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про перебіг обговорень у ЄС. І хоча сама Угорщина ці звинувачення відкидає, рішення про обговорення «чутливих тем у вузькому колі за зачиненими дверми» вже нібито ухвалене.

Радіо Свобода зібрало інформацію про це, а також ключові цитати, які вказують на позицію теперішньої влади Угорщини щодо підтримки України.

Неприйнятним назвали у ЄС блокування Віктором Орбаном виділення кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро для України на 2026-2027 роки і пов'язування цього з транзитом російської нафти через нафтопровід «Дружба», по перекачувальній станції якого Росія здійснила повітряну атаку.

«Те, що робить Угорщина, є абсолютно неприйнятним, і така поведінка не може бути допущена лідерами. І саме тому лідери сьогодні в Раді висловилися дуже чітко, однозначно засудивши поведінку Угорщини в цьому питанні», – підсумував реакцію лідерів Євросоюзу на дії Віктора Орбана президент Європейської ради Антоніу Кошта.

«Ми більше не можемо дозволяти собі, щоб неприйнятні блокування – як ті, що нині здійснює Угорщина, – затримували цю вкрай необхідну допомогу і таким чином коштували людських життів, бо бракує важливих коштів для оборони країни», – заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Також через провал у досягненні згоди щодо підтримки України Угорщину можуть виключити з Бухарестської дев’ятки, що об'єднує країни Центральної та Східної Європи

На тлі політики Угорщини у Європарламенті знову активізувалися заклики до застосування статті 7 Договору про ЄС, що могло же позбавити Угорщину права голосу через систематичне порушення цінностей ЄС та підрив безпеки Союзу.

Також занепокоєння у ЄС викликали тісні контакти Віктора Орбана з очільником Росії Путіним, візити міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто до Москви, регулярне спілкування із очільником російської дипломатії Лавровим, попри триваючу повномасштабну агресію Росії проти України та різку риторику Кремля щодо Євросоюзу, а також заява Сіярто про «енергетичний тероризм» України.

«Риторика пана Сіярто про «енергетичний тероризм» України – це чиста пропаганда Кремля, перекладена угорською мовою. Це соромно для європейського політика», – наголосив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

На цьому тлі, повідомляє Politico, Європейський Соз вирішив розширити практику переговорів у малих форматах – E3 (Британія, Франція, Німеччина), E4, Е7, Е8, JEF (Об'єднані експедиційні сили 10 північноєвропейських країн), NB8 (8 країн Північної Європи та Балтії), Веймарський трикутник (Франція, Німеччина, Польша) та інші, де можна швидше узгоджувати позиції без ризику витоків інформації про це, повідомляє низка авторитетних видань.

«Є аргументи на користь засекречення інформації та документів з боку ЄС», – сказав Politico один із дипломатів ЄС.

Петер Сіярто назвав ці заходи «дитячими іграми»: «Брюссельські бюрократи бояться правди. Те, що нас намагаються ізолювати, лише доводить, що ми – єдині, хто виступає за мир і не боїться говорити з усіма сторонами конфлікту».

Проте, з огляду на парламентські вибори в Угорщині 12 квітня, ЄС поки не планує офіційно повідомляти свою реакцію на повідомлення про ймовірний витік інформації через дії нинішнього керівництва Угорщини.

Парламентські вибори 2026 року в Угорщині вже називають «референдумом про майбутнє Угорщини в Європі». Головна боротьба точиться між провладною партією Fidesz та опозиційною партією TISZA Петера Мадяра. І партія Орбана і партія Мадяра проводять на свою підтримку багатотисячні акції. Якщо Орбан програє або не зможе сформувати монобільшість, є сподівання, що це призведе до зміни курсу Будапешта щодо підтримки України та санкцій проти РФ. Однак, за останніми повідомленнями, позиції партії Орбана укріпилися останніми днями, хоча кількість тих, хто підтримує опозицію все ще переважає. Днями президент США Дональд Трамп висловив «повну підтримку» прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану. А видання The Washington Post написало, що нібито в Москві розроблявся план, як допомогти Орбану на виборах, зокрема, через організацію фейкового замаху на нього. WP уточнює, що невідомо, на якому рівні російської влади обговорювалася ця пропозиція, проте представник Кремля Дмитро Пєсков назвав повідомлення «дезінформацією». Речник Орбана Золтан Ковач не відповів на запит про коментар, а Служба зовнішньої розвідки РФ відмовилася від коментарів.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Вибори в Угорщині: масштабні мітинги перед голосуванням (фоторепортаж) 15 березня в Угорщині пройшли багатотисячні мітинги під час святкування угорського Національного дня (пам'ять про революцію 1848 року). У Будапешті відбулися дві великі акції: влади та опозиції, перед парламентськими виборами 12 квітня.













Заяви Віктора Орбана і Петера Сіярто про Україну

Про блокування 90 млрд євро ЄС для України

«Я стояв на своєму... якщо буде нафта, будуть і гроші», – сказав Віктор Орбан після саміту ЄС 19 березня 2026 року, підтвердивши своє вето на кредит для України, і пов'язавши його з роботою нафтопроводу «Дружба», перекачування нафти по якому зупинив повітряний удар Росії.

Про транзит російської нафти за зв'язки з Росією

«Рішення України зупинити транзит нафти є актом енергетичного тероризму проти Угорщини та Словаччини. Ми не дозволимо Києву тримати нас у заручниках заради своїх політичних ігор», – заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Президент України Володимир Зеленський: «Повне вимкнення однієї помпової станції – у Бродах – унеможливлює підтримання достатнього тиску в трубопроводі для забезпечення безпечного транзиту... Твердження про навмисне блокування нафти Україною є безпідставними»

«Ми не збираємося розривати співпрацю з «Росатомом» або «Газпромом» лише тому, що це комусь не подобається в Брюсселі чи Києві. Енергозабезпечення Угорщини – це не ідеологічне питання, а питання фізичної реальності», – сказав Сіярто.

Щодо заблокованих Угорщиною грошей українського банку

«Ймовірність того, що це [повернення коштів Україною] станеться, вкрай низька... Угорщина має уникати таких ризикованих азартних ігор», – заявив на передвиборчому заході 11 березня 2026 року прем'єр-міністр України ВІктор Орбан.

Орбан використовує ЄС і Україну у передвиборцій риториці

У соцмережі X прем'єр-міністр Угорщини Орбан назвав блокування ним рішень ЄС на підтримку України «опором тиску України та Брюсселя» і порівняв свої дії «зі скиданням комуністичної влади в Угорщині».

«Якщо ми виявились спроможними повалити комунізм, боротися за нашу свободу, відправити радянські війська додому, якщо спромоглися побудувати Угорщину, що грунтується на громадянській, національній, християнській конституції – ми не поступимося під тиском українського президента Зеленського, Брюсселю чи їхніх агентів в Угорщині. Не смішіть», – написав Орбан.

Про підтримку України у відбитті агресії Росії

«Угорщина ніколи не постачатиме зброю, яка може бути використана для вбивства людей на цій війні. Кожен цент, витрачений на снаряди, лише подовжує страждання, а не наближає мир», – заявляв міністр закордонних справ Угорщини Петере Сіярто.

«Ідея відправлення європейських солдатів або інструкторів в Україну є божевіллям, яке може призвести до Третьої світової війни. Угорщина накладе вето на будь–яку подібну ініціативу НАТО чи ЄС», – Сіярто.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив українців у намірах напасти на його родину

«Я впевнений, що ви побачите в новинах, що українці погрожували не лише мені, а й вам. Мої діти та мої онуки… Ми повинні сприймати це серйозно, але ми не повинні боятися», – сказав прем’єр Угорщини 11 березня у власних соцмережах .

Орбан міг реагувати на висловлювання 74-річного Григорія Омельченка – відставного політика, який був депутатом Верховної Ради із 1994-го до 2012 року, але відтоді не обіймав ніяких державних або політичних посад.

«Карма ніколи не прощає нічиїх злочинів, від неї не втечеш і не сховаєшся...І нехай Орбан подумає про своїх п’ятьох дітей та шістьох онуків. Йому, звичайно, кров українських дітей не пече. Йому дорожча нафта російська, ніж життя українських дітей», – сказав в ефірі українського телеканалу «Прямий» Омельченко.

Президент України Володимир Зеленський заявив 5 березня на брифінгу в Києві, не називаючи конкретних прізвищ, що може передати українським військовим адресу «однієї особи в Євросоюзі», яка блокує європейську допомогу Україні.

«Надіємося, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 мільярдів або перший транш із 90 мільярдів, і українські воїни матимуть зброю, інакше – дамо адресу цієї людини нашим Збройним силам, нашим хлопцям – нехай вони йому дзвонять і спілкуються з ним своєю мовою», – сказав Зеленський.

У ЄС засудили такі слова президента України. «Така мова є неприйнятною. Не повинно бути погроз на адресу держав-членів ЄС», – зауважив 6 березня речник Єврокомісії Олоф Гілл.