Віткофф підтвердив, що США передали Ірану «план дій» для переговорів із 15 пунктів

Сполучені Штати передали Ірану перелік дій, необхідних для переговорів із завершення бойових дій – про це заявив спеціальний представник президента США Стів Віткофф 26 березня.

За його словами, Вашингтон передав іранській владі «список дій із 15 пунктів» як основу для переговорів щодо припинення поточного конфлікту. Він додав, що є ознаки зацікавленості Тегерана в досягненні угоди.

Це перший випадок, коли адміністрація Трампа офіційно підтвердила передачу Ірану такого плану.

«Ми побачимо, куди все призведе, і чи зможемо ми переконати Іран, що це переломний момент, коли для них немає жодних хороших альтернатив, крім ще більшої смерті та руйнувань», – заявив Віткофф журналістам під час засідання кабінету міністрів у Білому домі.

Посадовець додав, що в Штатів «є вагомі ознаки, що це можливо».





Раніше повідомлялося, що Пакистан представив план іранським чиновникам. Віткофф сказав, що Пакистан діяв як посередник, тим підтвердивши заяви пакистанських чиновників.

Деталі пропозиції США не були оприлюднені, але про неї широко повідомлялося. Вважається, що вона багато в чому схожа на пропозиції, зроблені до початку нинішнього конфлікту авіаударами Ізраїлю та США 28 лютого. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт раніше заявила журналістам, що в повідомленнях ЗМІ щодо 15 пунктів «є доля правди».

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, вражені військові та ядерні об'єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах та інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.

Після початку операції Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з’єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йдуть постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок.



