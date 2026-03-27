США розглядають можливість відправлення ще 10 000 військових на Близький Схід – WSJ

Пентагон розглядає можливість відправлення до 10 тисяч додаткових наземних військ на Близький Схід, щоб надати президенту США Дональду Трампу більше військових можливостей у той час, як він просуває 15-пунктний мирний план, який передали Ірану, повідомила 26 березня газета The Wall Street Journal.

WSJ посилається на чиновників Міністерства оборони, обізнаних із плануванням, які заявили, що ці сили приєднаються до приблизно п’яти тисяч морських піхотинців і тисяч елітних десантників 82-ї повітряно-десантної дивізії, яких вже направили до регіону.

За повідомленням, поки незрозуміло, куди саме в регіоні будуть спрямовані ці сили, але зазначається, що вони, ймовірно, будуть діяти в межах досяжності Ірану й острова Харк, важливого центру експорту нафти біля узбережжя Ірану.

Деякі спостерігачі припускали, що Трамп може наказати американським військам захопити острів у рамках зусиль із забезпечення судноплавства через Ормузьку протоку, яку блокує Іран.

«Усі оголошення щодо розгортання військ надходитимуть від Міністерства війни. Як ми вже казали, президент Трамп завжди має у своєму розпорядженні всі військові можливості», – цитує WSJ Анну Келлі, заступницю прессекретаря Білого дому.

Речник Центрального командування США, яке відповідає за американські сили на Близькому Сході, відмовився від коментарів, йдеться у повідомленні.

26 березня президент Трамп повідомив, що Сполучені Штати тимчасово зупиняють бойові дії проти енергетичної інфраструктури Ірану. За його словами, таке рішення він ухвалив «на прохання уряду Ірану».

«Нехай ця заява слугує підтвердженням того, що я призупиняю період знищення енергетичної установки на 10 днів, до понеділка, 6 квітня 2026 року, 20:00 за східним часом», – заявив президент США.

Він також стверджує, що переговори з Іраном тривають і, «попри хибні заяви щодо протилежного з боку медіа фейкових новин та інших, вони йдуть дуже добре».

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, уражені військові та ядерні об’єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах й інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.

Після початку операції Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з’єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йде постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок.