Рубіо прибув на саміт G7 у Франції і, як очікують, тиснутиме на союзників через Іран

Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Франції на початку доби 27 березня, приєднавшись до міністрів закордонних справ «Групи семи» (G7) і представників союзників, які вже зібралися на другий день зустрічі, що проходить на тлі напруженості навколо Ірану, України й глобальної безпеки.

Рубіо має взяти участь в офіційних засіданнях міністерської зустрічі G7 у Серне-ла-Віль, поблизу Парижа. Це буде його перша особиста зустріч з ключовими союзниками з того часу, як президент США Дональд Трамп посилив критику союзників через Іран.

Зустріч об’єднає високопоставлених дипломатів з Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Канади, Європейського Союзу і Японії, а також країн-гостей, включаючи Україну.

Напередодні свого від’їзду до Парижа 26 березня Рубіо дав зрозуміти, що центральним посланням для союзників буде необхідність термінового відкриття Ормузької протоки, критично важливого глобального транзитного маршруту, фактично заблокованого Іраном.

«В їхніх інтересах допомогти», – сказав Рубіо журналістам.

Президент США Дональд Трамп напередодні вкотре дорікнув НАТО, заявивши, що країни Альянсу «абсолютно нічого» не зробили, щоб допомогти Сполученим Штатам у ситуації з Іраном. При цьому Трамп додав, що «США нічого не потрібно від НАТО».

Минулого тижня Трамп попросив НАТО допомогти гарантувати безпеку Ормузької протоки. Кілька європейських країн, які входять до НАТО, заявили, що вони готові розглянути можливість надання допомоги після завершення конфлікту, тоді як інші категорично відхилили прохання.