Південна Корея направить кораблі до порту Саудівської Аравії на Червоному морі, щоб уникнути Ормузької протоки

Південна Корея направить п’ять кораблів під корейським прапором до порту Янбу на Червоному морі Саудівської Аравії, щоб допомогти створити альтернативні маршрути постачання нафти та уникнути перебоїв в Ормузькій протоці, заявив у понеділок представник правлячої партії.



«Судна під корейським прапором необхідно направити на альтернативні маршрути», щоб забезпечити постачання сирої нафти, використовуючи експортні маршрути, що обходять Ормузьку протоку, заявив журналістам законодавець Ан До-Геол, якого цитує AFP.

Він сказав, що спеціальні посланці також будуть направлені до Саудівської Аравії, Оману та Алжиру, щоб допомогти забезпечити додаткові постачання сирої нафти.

Як пише південнокорейська агенція Yonhap, Ан До-Геол сказав, що під час зустрічі урядовців та законодавців також обговорили заходи щодо вивільнення стратегічних запасів нафти в країні приватним нафтопереробникам.

«Уряд спочатку постачатиме стратегічні запаси нафти приватним нафтопереробним заводам, а потім проводитиме обміни, коли закордонна партія прибуде до Кореї», – сказав Ан.

Південна Корея значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, зокрема через Ормузьку протоку, фактичне закриття якої призвело до зростання цін на енергоносії та сколихнуло економіку.

Ціни на нафту різко зросли на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану, що підвищило ризики зростання та інфляції для Південної Кореї, яка залежить від близькосхідної сирої нафти приблизно на 70% імпорту.

Ситуація спонукала Сеул підготувати надзвичайні заходи, включаючи обмеження цін на паливо – перший такий крок з 1997 року.



