Трамп назвав новий «остаточний термін» владі Ірану на укладення перемир’я

Остаточним терміном для Ірану, щоб ухвалити пропозиції США та укласти мирну угоду, є 7 квітня, заявив президент США Дональд Трамп 6 квітня, спілкуючись із журналістами у Вашингтоні.

За його словами, останні пропозиції з боку Ірану були «серйозними», але «недостатніми» для того, щоб США зупинили військову операцію.

4 квітня Трамп у різкій формі закликав Іран упродовж 48 годин погодитися на «угоду» зі США або щонайменше відкрити Ормузьку протоку для судноплавства. В іншому випадку, заявив Трамп, через дві доби на Іран «обрушиться пекло». «У них не буде електростанцій, мостів – нічого», – наголосив Трамп, пригрозивши ударами по електростанціях та інших об’єктах енергетики Ірану.

Згодом він відклав початок ударів на 20:00 7 квітня за часом східного узбережжя США (це 3:00 8 квітня за Києвом).

На запитання журналіста про те, чи не є удари по цивільній інфраструктурі воєнним злочином, Трамп заявив, що іранська влада – «тварини», які, за його словами, вбили 45 тисяч людей за останні місяці, «або близько 60 тисяч». «Вони вбивали протестувальників. Вони тварини, і їх треба зупинити», – сказав американський лідер.

Правозахисники заявляють про тисячі вбитих учасників протестів, за деякими даними, їх кількість перевищила 10 тисяч. Сама влада Ірану визнала загибель кількох тисяч людей, зазначивши, що йшлося про насильницькі сутички, і серед співробітників силових відомств теж були вбиті.

Раніше 6 квітня Пакистан передав США та Ірану свій варіант мирного плану, повідомляє Reuters з посиланням на джерела. За словами співрозмовників агентства, Ісламабад як посередник запропонував негайне припинення вогню, щоб відновити судноплавство через Ормузьку протоку, а потім дати сторонам 15–20 днів для узгодження ширшої угоди, яка включатиме зобов’язання Ірану не розробляти ядерну зброю в обмін на зняття санкцій та розблокування.

Іранське агентство IRNA повідомило, що у відповідь на мирну ініціативу Іран передав США через Пакистан свої пропозиції із 10 пунктів. Тегеран, як повідомляє агентство, відмовився від припинення вогню, наполягаючи на необхідності довгострокової мирної угоди.

Серед вимог Ірану також є зняття санкцій та розробка протоколу щодо гарантування безпечного транзиту в Ормузькій протоці.

Президент США, як стверджує CNN із посиланням на джерела, також не підтримав проєкт. При цьому в Білому домі зазначають, що йдеться про «одну з ідей».

Видання Axios повідомляло, що США та Іран за участю регіональних посередників обговорюють варіант 45-денного припинення вогню. Джерела видання стверджували, що шанси на угоду невеликі, але це остання спроба уникнути серйозної ескалації.

За даними Axios, США та Ізраїль уже мають план масованих ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану. У відповідь Тегеран, як очікується, може атакувати енергетичні об’єкти країн Перської затоки.

Ізраїль та США завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Головною метою операції Трамп називає недопущення того, щоб Іран здобув ядерну зброю. Іран після початку бойових дій фактично перекрив Ормузьку протоку, стратегічно важливу для світового ринку енергоносіїв.