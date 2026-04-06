Іран стратив ще одного протестувальника, затриманого під час січневих демонстрацій

Іран стратив протестувальника, затриманого під час антиурядових демонстрацій у січні, повідомили судове медіа-видання Mizan і базована у Вашингтоні правозахисна організація HRANA.

Алі Фахіма стратили 6 квітня після того, як Верховний суд підтримав його вирок, повідомила іранська влада.

Тегеранський революційний суд засудив його за звинуваченнями, пов’язаними із загрозою безпеці, зокрема щодо участі в підпалі бази воєнізованого угруповання «Басідж» – звинувачення, які заперечують правозахисні організації.

З його стратою кількість підсудних у цій справі, страчених за останні дні, зросла до чотирьох, що викликає занепокоєння щодо долі інших. Серед них – Аболфазл Салехі Сіавашані, ще один підсудний у справі, якого, за повідомленнями, перевели в одиночну камеру, а це викликає побоювання, що йому може загрожувати страта найближчим часом.

Правозахисні організації критикують застосування Іраном смертної кари, наводячи дані про зізнання, здобуті під тиском, і несправедливі судові процеси.