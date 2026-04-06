Іран відхилив перемир’я і вимагає припинення війни на тлі ультиматуму Трампа

Іран надіслав Пакистану відповідь із десяти пунктів на пропозиції США щодо припинення війни, відхиливши тимчасове перемир’я і вимагаючи остаточного припинення бойових дій, повідомило 6 квітня офіційне інформаційне агентство Ірану IRNA.

У відповіді, яку IRNA описує як результат двох тижнів обговорень на найвищих рівнях іранського керівництва, висувається низка умов, зокрема остаточне припинення бойових дій у всьому регіоні, протокол безпечного проходу через Ормузьку протоку, зобов’язання щодо відновлення, а також скасування санкцій.

У повідомленні, опублікованому IRNA, не наведено додаткових деталей.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї раніше повідомив про позицію Тегерана. «Перемир’я означає створення паузи для перегрупування і повторного вчинення злочинів. Жодна раціональна людина не зробила б цього», – сказав він на своїй щотижневій пресконференції 6 квітня.

Іранські чиновники чітко дали зрозуміти, що не хочуть опинитися в ситуації, подібній до Гази чи Лівану, де припинення вогню на папері зробило їх вразливими до поновлення атак.

Відповідь надійшла у той час, як наближається крайній термін, встановлений президентом США Дональдом Трампом для Ірану. За словами Трампа, якщо Іран до вечора 7 квітня (ніч на 8 квітня за київським часом) не погодиться на угоду або не відкриє Ормузьку протоку, то зазнає ударів по ключових об’єктах інфраструктури, зокрема по електростанціях і мостах.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану, що почалася 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з’єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йдуть постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок.