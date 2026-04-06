Через Ормузьку протоку пройшла рекордна з початку війни кількість суден – Bloomberg

Через Ормузьку протоку за вихідні пройшло 21 судно, повідомляє Bloomberg, зазначаючи, що це рекордний трафік з початку війни США та Ізраїлю з Іраном.

За даними агентства, 13 суден пройшли з Перської затоки в Аравійське море, ще вісім – у зворотному напрямку. Більшість суден були іранськими, але зафіксовано і прохід через протоку одного танкера з Іраку. Загалом за останні кілька днів Іран дозволив прохід через протоку кількох індійських танкерів зі зрідженим природним газом (ЗПГ), а також суден із Японії, Китаю, Туреччини, Греції та Таїланду.

До початку бойових дій, зазначає Bloomberg, через Ормузьку протоку проходило в середньому 135 суден на день.

Через Ормузьку протоку до 28 лютого проходило близько п’ятої частини світових постачань нафти. Іран фактично закрив прохід суден через протоку після початку війни, що стало однією з основних причин різкого зростання світових цін на енергоносії.

Наприкінці березня Іран оголосив, що стягуватиме плату за прохід Ормузькою протокою з держав, яким надасть статус «нейтральних». Судна з «дружніх» країн – Пакистану, Китаю, Росії, Індії та Іраку – зможуть за планом влади Ірану проходити через протоку безоплатно.

Президент США Дональд Трамп 4 квітня оголосив вимогу до Ірану найближчими днями відкрити рух Ормузькою протокою, пригрозивши «обрушити пекло» на країну. Спочатку Трамп написав, що Іран має виконати вимогу не пізніше, ніж через 48 годин, проте згодом президент США назвав інший термін – не пізніш як 20:00 7 квітня за часом східного узбережжя Сполучених Штатів (це 3:00 8 квітня за Києвом).