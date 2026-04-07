На тлі продовження атак по Ірану Ізраїль закликає іранців утриматися від поїздок потягами

Збройні сили Ізраїлю закликали іранців утриматися від поїздок потягами по всій країні, натякаючи на можливі удари по залізничній мережі Ірану.

У повідомленні на перській мові, опублікованому 7 квітня, Армія оборони Ізраїлю заявила іранцям, що перебування в поїздах «загрожує їхньому життю», і закликала людей «утриматися від використання поїздів або подорожей поїздом по всій країні» до 21:00 за іранським часом.

За повідомленнями іранських офіційних осіб та ЗМІ, у ніч з 6 на 7 квітня численні міста, зокрема Тегеран, Ісфахан та Ахваз, зазнали масштабних повітряних та ракетних ударів. Серед цілей були аеропорти, військові об’єкти та інфраструктура.

Ізраїль стверджує, що завдав ударів по кількох аеропортах Тегерана, знищивши літаки та об’єкти.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно стовпи полум’я та диму поблизу аеропорту Мехрабад в іранській столиці.

Вибухи та активність винищувачів також фіксувалися по всій країні, зокрема в Мешхеді та Тебрізі.

За повідомленнями, серед жертв щонайменше 15 загиблих у провінції Тегеран, четверо солдатів в Ісфахані та двоє цивільних осіб у Хормозгані, а також є поранені.

Про значні руйнування повідомляється в Кумі та інших районах.

Ізраїль заявив, що завершив «хвилю» ударів, одночасно зафіксувавши у відповідь запуски іранських ракет, що свідчить про подальшу ескалацію воєнних дій.

Ізраїль та США завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Головною метою операції Трамп називає недопущення того, щоб Іран здобув ядерну зброю. Іран після початку бойових дій фактично перекрив Ормузьку протоку, стратегічно важливу для світового ринку енергоносіїв.