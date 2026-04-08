Трамп та Іран досягли угоди про двотижневе припинення вогню

Президент США Дональд Трамп та Іран домовилися про двотижневе припинення вогню за посередництва Пакистану.

Трамп, який раніше, 7 квітня, написав, що «ціла цивілізація загине сьогодні ввечері», якщо Іран не зможе досягти угоди, заявив у дописі в соціальних мережах, що отримав від Тегерана 10-пунктову пропозицію і вважає, що «це дієва основа для переговорів».

Інформаційне агентство Tasnim, близьке до Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), підтвердило, що між двома сторонами «встановлено» припинення вогню «з конкретними умовами».

Трамп також не навів подробиць іранської пропозиції, але додав, що угода залежить від того, чи дозволить Тегеран вільний прохід суден в Ормузькій протоці, ключовому судноплавному шляху для нафти та газу.

«... вони просили мене стримати руйнівну силу, яка сьогодні ввечері надсилається до Ірану, і за умови згоди Ісламської Республіки Іран на повне, негайне та безпечне відкриття Ормузької протоки, я погоджуюся призупинити бомбардування та напади на Іран на два тижні», – написав Трамп.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі підтвердив, що якщо атаки проти Ірану будуть припинені, збройні сили Ірану «припинять» свої удари у відповідь, які були спрямовані на цілі по всьому Близькому Сходу.

«Протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливий завдяки координації зі збройними силами Ірану та з належним урахуванням технічних обмежень», – написав він в соцмережі Х.

Іранські ЗМІ повідомили про вибухи в Тегерані й про роботу протиповітряної оборони 7 квітня. Також повідомляли про удари по іранському острову Харк, звідки постачається близько 90 відсотків іранського експорту нафти, а також по головних мостах на автомагістралі Тебріз-Зенджан і ще одному поблизу міста Кум.

Кілька ЗМІ, включаючи CNN, Reuters і Fox News, цитували американських чиновників, які підтвердили удари по острову Харк. The Wall Street Journal повідомила, що в результаті атак були уражені «понад 50 військових цілей».

Минулого тижня Дональд Трамп погрожував відправити Іран «у кам’яний вік» масштабними ударами по іранській інфраструктурі, якщо Тегеран не дотримається встановленого президентом США крайнього терміну, і не укладе угоду чи не відновить роботу Ормузької протоки.

6 квітня Пакистан передав США й Ірану свій варіант мирного плану, повідомляє Reuters з посиланням на джерела. За словами співрозмовників агентства, Ісламабад як посередник запропонував негайне припинення вогню, щоб відновити судноплавство через Ормузьку протоку, а потім дати сторонам 15–20 днів для узгодження ширшої угоди, яка включатиме зобов’язання Ірану не розробляти ядерну зброю в обмін на зняття санкцій та розблокування.

Іран у відповідь запропонував план із 10 пунктів, який відхиляє тимчасове перемир’я, натомість закликає до остаточного припинення бойових дій, гарантій безпеки і послаблення санкцій.

Після початку бойових дій 28 лютого Іран фактично перекрив Ормузьку протоку, стратегічно важливу для світового ринку енергоносіїв.

Через протоку проходило до п’ятої частини всього морського експорту нафти (близько 20 мільйонів барелів на добу), а також зрідженого газу. Блокування протоки призвело до різкого зростання цін на нафту. Наприкінці березня у парламенті Ірану оголосили про намір стягувати мита за прохід через протоку.



