Комісія в парламенті Ірану схвалила план із посилення контролю над Ормузькою протокою

Комісія з національної безпеки парламенту Ірану 30 березня схвалила план, в якому детально описано, як Тегеран керуватиме Ормузькою протокою.

Документ охоплює низку пропонованих заходів: від стягнення плати за прохід суден до повної заборони на прохід суден, що належать Ізраїлю й США. Рух суден із країн, які беруть участь у міжнародному санкційному режимі проти Ірану, за планом, має бути обмежений.

За даними іранських державних ЗМІ, Іран вважає, що таким чином реалізовуватиме своє «суверенне право». Тегеран також планує співпрацю з Оманом для встановлення «правового режиму протоки».

Раніше член Комісії з національної безпеки парламенту Алладін Боруджерді висунув ідею стягнення плати в розмірі двох мільйонів доларів за проходження деяких суден через Ормузьку протоку.

Білий дім 30 березня повторив, що будь-які спроби Ірану регулювати рух через Ормузьку протоку або стягувати плату за прохід є неприйнятними.

Ормузька протока є одним з ключових маршрутів транспортування енергоносіїв, через який за нормальних обставин проходить близько п’ятої частини світового обсягу сирої нафти і зрідженого природного газу. Від початку війни США й Ізраїлю проти Ірану 28 лютого цей обсяг скоротився приблизно на 95 відсотків, оскільки Іран заблокував протоку і відповідь на удари по ньому.