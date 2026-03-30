Іран заявив, що відхиляє «нереалістичний» мирний план США

Тегеран заявив, що отримав, переглянув і відхилив 15-пунктний мирний план США, який був переданий через пакистанських емісарів.

30 березня Іран назвав план «нереалістичним, нелогічним і надмірним», одночасно запускаючи більше ракет і безпілотників по цілях в Ізраїлі.

«Досі обговорювалися лише повідомлення про готовність Америки та її прохання до переговорів, які ми отримали від деяких посередників, включаючи Пакистан», – сказав речник Міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїл Багаї.

Натомість держсекретар США Марко Рубіо 30 березня заявив, що президент Дональд Трамп віддає перевагу дипломатії. За його словами, ці зусилля перебувають на початковому етапі.

«Відбувається передача повідомлень, відбуваються деякі розмови, зокрема через посередників. І він завжди віддає перевагу цьому», – сказав він в ефірі ABC.

Трамп встановив для Ірану крайній термін – 6 квітня, щоб відкрити Ормузьку протоку та прийняти угоду, яка припинить війну, або зіткнутися з ударами США по електростанціях.

29 березня Трамп привітав прогрес у переговорах з Іраном, заявивши, що вони ведуться прямо та опосередковано з «розумними» лідерами, і стверджував, що Тегеран частково відкриває вирішальну Ормузьку протоку – водний шлях, через який проходить близько 20 відсотків світових поставок нафти та природного газу.

Але він ще не уточнив, що він назвав прямими переговорами з Іраном, лідери якого заперечують, що переговори ведуться.



