20 кораблям під прапором Пакистану дозволено проходити через Ормузьку протоку – МЗС

Міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар заявив 28 березня, що Іран погодився дозволити додатково 20 кораблям під пакистанським прапором проходити через Ормузьку протоку, причому двом суднам дозволено проходити щодня.



На Ормузьку протоку припадає близько однієї п’ятої світових поставок нафти, її фактичне закриття іранськими силами стало центральним питанням конфлікту, який розпочався з американсько-ізраїльських ударів по Ірану 28 лютого.



Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати «знищать» іранські електростанції, якщо Тегеран продовжуватиме блокувати ключовий водний шлях після 48 годин. Пізніше він продовжив термін до 27 березня, а потім ще на 10 днів, поки Вашингтон чекав офіційної відповіді Ірану на свою 15-пунктну мирну пропозицію, яка включала кілька ключових вимог, яких Сполучені Штати висували до війни.



Уряд Пакистану виступав посередником між Іраном та Сполученими Штатами та передав Тегерану мирний план США. Він також оголосив, що 29–30 березня прийматиме міністрів закордонних справ Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту для переговорів щодо цього питання.



В окремих коментарях 26 березня Трамп заявив, що, на його думку, Іран прагне переговорів через свій «подарунок» Сполученим Штатам, який, за його словами, дозволив 10 нафтовим танкерам пройти через Ормузьку протоку.



Тегеран раніше припускав, що судна з «неворожих» країн матимуть вільний прохід через Ормузьку протоку. Однак, навіть якщо деяким суднам буде дозволено пройти, загальна невизначеність ускладнила отримання страховки, фактично перешкоджаючи суднам використовувати цей водний шлях.