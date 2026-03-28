Пакистан проведе чотиристоронню регіональну зустріч щодо війни в Ірані

Міністри закордонних справ Єгипту, Саудівської Аравії та Туреччини зустрінуться в Ісламабаді 29-30 березня, щоб обговорити зусилля щодо припинення американсько-ізраїльської війни з Іраном, написав міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар у соцмережі Х.

«Під час візиту міністри закордонних справ проведуть поглиблені обговорення низки питань, включаючи зусилля щодо деескалації напруженості в регіоні», – йдеться в його заяві.

Окремо прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що розмовляв телефоном з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном «понад годину».

«Я повідомив його про постійні дипломатичні зусилля Пакистану – залучення Сполучених Штатів та братніх країн Перської затоки та ісламських країн – для сприяння діалогу та деескалації», – написав він на X.

Ісламабад став несподіваним дипломатичним посередником у війні в Ірані, сприяючи непрямому спілкуванню між Тегераном та Вашингтоном, оскільки обидві сторони з’ясовують можливості угоди.

Спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф заявив 27 березня, що у Вашингтоні є «угода з 15 пунктів на столі», яка очікує відповіді від Тегерана. Високопосадовці Ірану заперечують будь-які переговори, хоча Іран 25 березня заявив, що розглядає пропозицію США та висунув п’ять умов для припинення конфлікту.