Трамп висловив бажання «забрати нафту» в Ірану, кажучи при цьому, що переговори йдуть «надзвичайно добре»

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче «забрати нафту в Ірану» й, можливо, захопити острів Харк, водночас наполягаючи на тому, що Вашингтон «надзвичайно добре» справляється з переговорами з Іраном. За словами президента США, він «досить впевнений», що мирна угода буде досягнута.

Такі повідомлення пролунали в інтерв’ю, опублікованому пізно ввечері 29 березня у Financial Times, і в заяві Трампа, зробленій годиною пізніше журналістам на борту Air Force One.

У розмові з журналістами Трамп привітав прогрес у переговорах з Іраном, заявивши, що вони ведуться прямо й опосередковано, і стверджував, що Тегеран частково відкриває Ормузьку протоку, водний шлях, через який проходить близько 20 відсотків світових поставок нафти і природного газу.

Подробиць щодо переговорів він не навів, іранські лідери їх заперечують. Тегеран заявив, що отримав 15-пунктний мирний план від США, але не приймає його.

«Ми надзвичайно добре справляємося в цих переговорах. Але ніколи не знаєш, що відбувається з Іраном, бо ми ведемо з ними переговори, а потім нам завжди доводиться їх підривати... чи бомбардувальниками B52», чи розривом знакової ядерної угоди 2015 року, яку Тегеран підписав зі світовими державами, включаючи Сполучені Штати, Росію й Китай, зазначив Трамп.

«Я думаю, що ми укладемо з ними угоду. Досить впевнений. Але можливо, що ми цього не зробимо, – сказав він журналістам. – Але у нас вже відбулася зміна режиму. [Іранський] режим був знищений, розбитий. Вони всі мертві».

Трамп додав без подробиць, що нинішні керівники поводяться «дуже розсудливо».

В інтерв’ю FT Трамп заявив, що «волів би забрати нафту», порівнявши ситуацію з тією, що склалася у Венесуелі, де, за його словами, він має намір «на невизначений термін» взяти під контроль нафтову галузь після того, як у січні американські війська захопили тамтешнього лідера Ніколаса Мадуро.

«Чесно кажучи, мені найбільше подобається ідея захопити нафту в Ірані, але деякі дурні люди в США кажуть: «Навіщо це робити?» Але це дурні люди», – цитує слова Трампа FT.

«Можливо, ми захопимо острів Харк, можливо, ні. У нас є багато варіантів», – сказав Трамп, маючи на увазі хаб, звідки експортується більша частина іранської нафти.

«Це також означало б, що нам довелося б деякий час залишатися там [на острові Харк], – сказав він. – Я не думаю, що у них є якийсь захист. Ми могли б захопити його дуже легко».

Незважаючи на погрози, Трамп наполягав на тому, що непрямі переговори між США й Іраном через пакистанських «емісарів» просуваються добре. Трамп встановив для Ірану крайній термін – 6 квітня, щоб прийняти угоду про припинення війни або зіткнутися з ударами США по його електростанціях.

Найголовнішим у списку вимог адміністрації США є відновлення роботи Ормузької протоки, яку Іран значною мірою заблокував.

Тегеран заявив, що дозволить кораблям «неворожих» країн безпечно проходити протокою, що Трамп назвав прогресом.

Тим часом міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар заявив, що Ісламабад готується провести переговори між Вашингтоном і Тегераном щодо припинення конфлікту найближчими днями. «Для Пакистану буде честю прийняти і сприяти змістовним переговорам між двома сторонами найближчими днями для всебічного і тривалого врегулювання триваючого конфлікту», – сказав він.

Із заяви міністра незрозуміло, чи погодилися Сполучені Штати й Іран взяти участь у такій зустрічі.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, уражені військові та ядерні об’єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах й інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.

Після початку операції Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з’єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йдуть постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок.