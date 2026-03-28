Ще один американський десантний корабель прибув до «зони відповідальності Центрального командування США».

Як повідомляє командування, 27 березня прибув десантний корабель USS Tripoli, на його борту близько 3500 моряків та морських піхотинців, а також транспортна та ударна авіація, а також десантні та тактичні засоби.

Зона відповідальності Центрального командування США (USCENTCOM) охоплює, серед іншого, і Близький Схід.

Як пише американське видання Newsweek, минулого тижня есмінець Tripoli був передислокований з Південнокитайського моря. Супутники показували, що він рухається на південний захід на великій швидкості під ескортом щонайменше двох есмінців. 25 березня корабель, як повідомлялось, пришвартувався до віддаленого острова Дієго-Гарсія в Індійському океані.

26 березня газета The Wall Street Journal повідомляла, що Пентагон розглядає можливість відправлення до 10 тисяч додаткових наземних військ на Близький Схід, щоб надати президенту США Дональду Трампу більше військових можливостей у той час, як він просуває 15-пунктний мирний план, який передали Ірану.

За даними газети, ці сили приєднаються до приблизно п’яти тисяч морських піхотинців і тисяч елітних десантників 82-ї повітряно-десантної дивізії, яких вже направили до регіону.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, уражені військові та ядерні об’єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах й інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.

Після початку операції Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з’єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йде постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок.