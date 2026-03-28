ЗМІ: щонайменше 12 військових США поранені через удар Ірану по авіабазі в Саудівській Аравії

Щонайменше 12 американських військовослужбовців зазнали поранень, двоє з них – серйозних, внаслідок удару Ірану по Саудівській Аравії, повідомляють The New York Times та The Wall Street Journal з посиланням на неназваних чиновників 28 березня.

За даними журналістів, Тегеран атакував авіабазу імені принца Султана в Саудівській Аравії щонайменше однією ракетою та кількома безпілотниками.

Солдати перебували всередині будівлі на базі, коли по ній було завдано удару. Кілька літаків-заправників також зазнали пошкоджень.

Пентагон та Центральне командування США наразі не коментували ситуацію.

Водночас єменські повстанці-хусити запустили свої перші ракети по Ізраїлю з початку поточної війни на Близькому Сході. Це погрожує розширити конфлікт, який триває вже п’ятий тиждень.

Іран продовжує завдавати ударів по країнах Перської атаки, які звинувачує у тому, що США використало їх як стартовий майданчик для ударів у рамках спільної операції з Ізраїлем 28 лютого.

З початку конфлікту загинули 13 американців – семеро в Перській затоці та шестеро в Іраку – ще понад 300 були поранені. Американське командування заявило, що 273 з них вже повернулися до лав військових.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, вражені військові та ядерні об'єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах та інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.

Після початку операції Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з’єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йдуть постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок.



