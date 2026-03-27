«Росія допомагає Ірану, Україна дає експертизу для захисту» – Зеленський про результати переговорів на Близькому Сході

Україна має системність у боротьбі з дроновими атаками, які стали «головним викликом у світі», і готова ділитися своїм досвідом, сказав президент України Володимир Зеленський під час перебування в Саудівській Аравії 27 березня.

«Ми бачимо програми застосування і виробництва (зброї) в Росії – там іде такий зсув від масового балістичного виробництва і застосування до масованих атак дронів – це дешевше і можна руйнувати критичну інфраструктуру. Тому досвід наш дуже важливий. Росія точно допомагає Ірану, Україна дає точну експертизу країнам (Близького Сходу) для захисту цивільної інфраструктури і людей», – розповів президент в інтерв’ю телеканалу ICTV для «Єдиного марафону».

За словами Зеленського, допомога країнам Близького Сходу дає можливість закривати критичні потреби України.

«У свою чергу, в мене є питання, шо стосуються дефіциту дизелю, від Кабміну і «Нафтогазу» я розумію завдання для безпеки України, це питання я вирішую. У нас 90% із дефіциту, який може статися – це дизель, тому закриваємо це питання», – сказав глава держави.

Щодо можливості отримати допомогу у відбитті балістичних загроз Зеленський відзначив, що «Схід завжди обережний». «Хочу лише сказати, що були дві важливі зустрічі, вони позитивні для нас», – вказав президент без додаткових подробиць.

26 березня Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Саудівської Аравії, де, за його словами, «заплановані важливі зустрічі». Деталей візиту, який не анонсувався заздалегідь, він не наводив.

На початку березня президент Зеленський повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці.

17 березня він повідомив, що 201 український експерт щодо протидії іранським дронам «Шахед» перебуває у регіоні Близького сходу і Перської затоки, ще 34 готові до розгортання. Зокрема, за його словами, українська команда працює в Саудівській Аравії.

Президент України пропонував країнам Близького Сходу «тихий обмін» і допомогу: натомість хоче отримати ракети для систем ППО.