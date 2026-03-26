Зеленський повідомив, що прибув до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський 26 березня повідомив, що прибув до Саудівської Аравії.

«Заплановані важливі зустрічі. Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки», – написав Зеленський у телеграмі, розмістивши відео.

Деталей візиту, який не анонсувався заздалегідь, він не навів.

На початку березня президент Зеленський повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці.

17 березня він повідомив, що 201 український експерт щодо протидії іранським дронам «Шахед» перебуває у регіоні Близького сходу і Перської затоки, ще 34 готові до розгортання. Зокрема, за його словами, українська команда працює в Саудівській Аравії.

У березні минулого року Володимир Зеленський вже відвідував Саудівську Аравію. Тоді у Джидді проходили переговори офіційних осіб України із представниками Саудівської Аравії та США.