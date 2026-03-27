Зеленський у Джидді зустрівся з українськими експертами, які працюють у Саудівській Аравії

Президент України Володимир Зеленський провів у Джидді зустріч з українськими військовими експертами, які вже більш ніж тиждень працюють у Саудівській Аравії. Про це йдеться в повідомленні у його телеграм-каналі, а також на сайті президента, оприлюдненому 27 березня.

«Хлопці доповіли про перші результати роботи команди і висновки як на операційному, так і на більш широкому рівні. Основне завдання наших експертів із захисту неба в цьому регіоні – виявити проблемні питання й визначити, які зміни потрібні, щоб посилити захист людей і життя від іранських «шахедів» і ракет. Вдячний хлопцям за дуже оперативну й ґрунтовну роботу. Є конкретні речі, які можемо зробити разом із нашими партнерами», – йдеться в повідомленні.

Зеленський додав, під час зустрічі обговорили ключові моменти того, як посилити захист неба в Саудівській Аравії, передусім – підходи до збиття дронів.

«Україна готова до довгострокової і взаємовигідної співпраці», – зазначив президент.

26 березня Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Саудівської Аравії, де, за його словами, «заплановані важливі зустрічі». Деталей візиту, який не анонсувався заздалегідь, він не навів.

На початку березня президент Зеленський повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці.

17 березня він повідомив, що 201 український експерт щодо протидії іранським дронам «Шахед» перебуває у регіоні Близького сходу і Перської затоки, ще 34 готові до розгортання. Зокрема, за його словами, українська команда працює в Саудівській Аравії.