Україна й Саудівська Аравія підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері – президент

Україна і Саудівська Аравія підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері, повідомив 27 березня президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Саудівській Аравії.

За словами Зеленського, документ підписали перед початком його зустрічі зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. У пресслужбі президента уточнили, що зустріч відбулася у Джидді.

Підписана угода «закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій і посилює міжнародну роль України як безпекового донора», зазначив президент.

«Ми готові ділитися своєю експертизою та системою із Саудівською Аравією і співпрацювати для посилення захисту життів. Уже п’ятий рік українці борються проти таких самих терористичних ударів балістикою і дронами, яких зараз іранський режим завдає по Близькому Сходу й регіону Затоки. І Саудівська Аравія має те, у чому зацікавлена Україна. Ця співпраця може бути взаємовигідною», – наголосив він.

Крім того, за словами Зеленського, на переговорах йшлося про ситуацію на Близькому Сході і в регіоні Затоки загалом, допомогу іранському режиму з боку Росії, ситуацію на паливних ринках і можливу енергетичну співпрацю.

26 березня Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Саудівської Аравії, де, за його словами, «заплановані важливі зустрічі». Деталей візиту, який не анонсувався заздалегідь, він не наводив.

На початку березня президент Зеленський повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці.

17 березня він повідомив, що 201 український експерт щодо протидії іранським дронам «Шахед» перебуває у регіоні Близького сходу і Перської затоки, ще 34 готові до розгортання. Зокрема, за його словами, українська команда працює в Саудівській Аравії.

Президент України пропонував країнам Близького Сходу «тихий обмін» і допомогу: натомість хоче отримати ракети для систем ППО.