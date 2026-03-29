Іран та Ізраїль обмінялися новими ударами, Тегеран заявив про часткове знеструмлення

Увечері 29 березня ввечері ізраїльські військові заявили про нові удари по цілях у Тегерані після того, як виявили сім нових ракетних залпів, випущених з Ірану протягом дня.

«Армія оборони Ізраїлю наразі завдає ударів по цілях іранського терористичного режиму по всьому Тегерану», – повідомляє ЦАХАЛ.

Влада Ірану натомість заявила, що обстріл відбувся після попередніх ударів, які призвели до знеструмлення деяких районів Тегерана, сусіднього Караджа та інших місць. Державне інформаційне агентство FARS повідомили через кілька годин після відключення електроенергії, що в більшій частині Тегерана енергопостачання відновили.

Раніше сьогодні ж іранські балістичні ракети вразили відкриті території та житлові околиці Беер-Шеви в Ізраїль. Видання Times of Israel повідомляє, що щонайменше 11 людей зазнали легких поранень від осколків та падіння уламків. Сильна пожежа також спалахнула на хімічному заводі в промисловій зоні Неот-Ховав поблизу Беер-Шеви.

Хоча Армія оборони Ізраїлю спочатку заявила, що пожежа була спричинена «фрагментами перехоплення» або уламками перехопленої ракети, новіші повідомлення The Jerusalem Post свідчать про пряме або дуже наближене влучання іранської ракети, яка, ймовірно, подолала розгалужені ізраїльські системи протиповітряної оборони.

Тим часом уряд Пакистану 29 і 30 березня приймає зустріч міністрів закордонних справ Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту. За підсумками першого дня міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар заявив, що Ісламабад готується провести переговори між Вашингтоном та Тегераном щодо припинення конфлікту найближчими днями.

«Для Пакистану буде честю прийняти та сприяти змістовним переговорам між двома сторонами найближчими днями для всебічного та тривалого врегулювання триваючого конфлікту», – сказав він.

Із заяви міністра незрозуміло, чи погодилися Сполучені Штати та Іран взяти участь у такій зустрічі.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, вражені військові та ядерні об'єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах та інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.

Після початку операції Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з’єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йдуть постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок.



