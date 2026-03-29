Іран пригрозив ударами по університетах США на Близькому Сході

Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) пригрозив завдати ударів по американських університетах на Близькому Сході у відповідь на удари США та Ізраїлю, які, за твердженням Тегерана, начебто «зруйнували два іранські виші».

У заяві, поширеній іранськими державними медіа, КВІР висунув ультиматум: якщо уряд США не засудить бомбардування університетів до полудня понеділка, 30 березня, за тегеранським часом, американські освітні установи у регіоні «можуть стати цілями для ударів».

«Якщо уряд США хоче, щоб його університети в регіоні були вільні від відплати… він має офіційно засудити бомбардування університетів», – йдеться в заяві.

Також КВІР закликав співробітників, викладачів і студентів американських університетів у регіоні, а також мешканців прилеглих районів, триматися на відстані не менше одного кілометра від кампусів.

Йдеться про низку американських вишів, які мають кампуси в країнах Перської затоки, зокрема Texas A&M University у Катарі та New York University в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Влада США наразі публічно ці заяви Ірану не коментувала.

За повідомленнями іранських медіа, в ніч із п’ятниці на суботу під удар потрапив Iran University of Science and Technology на північному сході Тегерана. Унаслідок атаки було пошкоджено будівлі, однак жертв не зафіксовано.

Наразі незалежного підтвердження масштабів руйнувань і обставин ударів немає. Напруження в регіоні зростає на тлі взаємних звинувачень і погроз між Іраном, США та Ізраїлем.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, вражені військові та ядерні об'єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах та інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.

Після початку операції Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з'єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йдуть постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок.