Зеленський обговорив із королем Йорданії можливе партнерство в безпековій сфері

Президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч із королем Йорданії Абдаллою Другим у ході його візиту до Амману 29 березня.

«Обговорили можливе партнерство в безпековій сфері й загальну ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки», – заявив він.

За словами голови держави, Київ відкритий до спільної роботи для захисту від дроново-ракетних ударів. Він вказав на те, що, з досвіду України, без єдиної системи налаштувати повноцінний захист людей та інфраструктури неможливо.

«У нас є ця система, бо вже п’ятий рік повномасштабної війни ми змушені боротися проти постійних російських ударів із використанням, зокрема, іранських дронів. І дуже важливо, щоб ті, кому ми пропонуємо свою експертизу, могли й нам допомогти посилитися. Дякую Його Величності за зустріч та відкритість до діалогу», – додав Зеленський.

Пресслужба короля Йорданії раніше повідомила про його зустріч із Зеленським, у ході якої Абдалла ІІ повторив своє засудження ударів Ірану по цій та інших арабських країнах.

«Його Величність також звернув увагу на серйозні ризики, пов’язані з продовженням конфлікту та загостренням економічного тягаря для регіону та світу. На зустрічі також обговорювалися йордансько-українські відносини та шляхи їх подальшого зміцнення», – йдеться в заяві.

Президент Володимир Зеленський прибув до Йорданії вдень 29 березня. Раніше стало відомо, що його зустріч із королем країни, фокусувалася на подіях у регіоні та двосторонніх відносинах.

Президент України проводить турне країнами Близького Сходу. Напередодні він відвідав Катар і повідомив, що Київ і Доха домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років. Перед тим стало відомо, що Україна і Саудівська Аравія підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері.



