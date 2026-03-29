Камишин відреагував на слова Паппергера про «українських домогосподарок». У Rheinmetall відповіли

Позаштатний радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишин 29 березня прокоментував заяву генерального директора збройної компанії Rheinmetall Арміна Паппергера про українську дронову галузь.

Очільник німецького концерну раніше прирівняв її до «українських домогосподарок», які роздруковують компоненти для дронів на 3D-принтерах.

Камишин написав у своєму акаунті в X, що відвідує понад 200 військових виробництв на рік:

«Я досить часто бачу українських жінок, які працюють нарівні з чоловіками. Вони чудові домогосподарки, але мусять важко працювати на військових заводах. Вони заслуговують на повагу, Rheinmetall».





Згодом цього ж дня компанія оприлюднила заяву, в якій висловила «найвищу повагу» до зусиль українського народу в обороні від російської агресії.

«Кожна жінка та чоловік в Україні роблять неоціненний внесок. Особлива заслуга України полягає в тому, що вона бореться дуже ефективно навіть з обмеженими ресурсами. Інноваційна сила та бойовий дух українського народу є натхненням для нас. Ми вдячні за можливість підтримати Україну ресурсами, які є в нашому розпорядженні», – заявила пресслужба концерну.

Видання The Atlantic 27 березня оприлюднило інтерв’ю з Паппергером, який висловив скепсис щодо інноваційності застосування дронів у війні, назвавши їх «грою в Лего». Очільник Rheinmetall висловив сумнів, що безпілотники матимуть революційний ефект для оборонної індустрії.

Говорячи про потужності з виробництва дронів в Україні на кшталт Fire Point чи Skyfall, Паппергер сказав, як цитує стаття:

«Це українські домогосподарки. Вони мають 3D-принтери на кухні і виробляють складові для дронів. Це не інновації».

