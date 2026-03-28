Битви морських дронів: Україна диктує правила Росії у Чорному морі

Росія намагається розвивати виробництво морських дронів і копіювати успішні українські кейси – і технічні рішення, і тактики застосування. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ. За його словами, Чорне море зараз перетворилося на «сіру зону». Насамперед тому, що російські моряки не можуть у нього вийти – усе через протидію українських морських дронів та ракетного озброєння.

Чи втратила Росія контроль у Чорному морі? Чи зможе вона його відновити за допомогою застосування власних морських дронів та іншого озброєння? І наскільки складно гарантувати безпеку судноплавства в Чорному морі, поки триває російська агресія, яку роль у цьому відіграє деокупація Криму? Про це в ефірі Крим.Реалії (прєкт Радіо Свобода) ведуча Олена Бадюк поговорила з Володимиром Заблоцьким, військово-морським експертом, оглядачем Defense Express, а також з Олександром Чудновцем, головою ради громадської організації «Київське військово-історичне товариство».

Російські військові намагаються розвивати морські дрони, і зараз вони змушені наздоганяти в цьому Україну, заявив речник Військово-морських сил ЗСУ. Він поки не бачить масштабування їхнього виробництва, але не виключає нової загрози.

«Період апробації будь-яких подібних систем – тривалий. Тому що жодна зі сторін не стоїть на місці, і засоби протидії так само розвиваються, як і тактика їх застосування. І тому це відставання у росіян дається взнаки. Це одна з причин, окрім безпосередньої оборони з нашого боку, чому вони не мають якогось серйозного успіху в застосуванні подібних систем», – заявив Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Сіра зона» Чорного моря

На сьогодні Росія зберігає перевагу в повітрі, але втратила впевнену присутність на воді, зазначає військово-морський експерт, оглядач Defense Express Володимир Заблоцький.

«У нас немає такого панування, тому що в них перевага. Але немає присутності на морі, тому що в нас є засоби, які нівелюють цю присутність», – сказав Володимир Заблоцький.

Експерт нагадав, що значна частина Чорноморського флоту Росії вже виведена з ладу, і це впливає на баланс сил. І тому Чорне море дійсно можна вважати «сірою зоною», коли жодна зі сторін не має повного контролю над територією.

«28% уже, здається, було знищено Чорноморського флоту, виведено з ладу. Тобто це така зона, де обидві сторони почуваються невпевнено, не до кінця впевнено», – сказав Володимир Заблоцький.

Ключовий фактор, який призвів до такого розкладу сил у Чорному морі – створення українських безекіпажних систем, вважає Заблоцький.

«Одним із факторів, які забезпечують цю впевненість із нашого боку, є наявність морських безекіпажних систем. Надводних, підводних, повітряних, різних відомств, які використовуються в тому числі на річках, у дельті Дніпра – у нас там ціла низка розробок, які успішно себе показали», – зазначає оглядач Defense Express.

Нова тактика

Володимир Заблоцький наголошує, що українські Сили оборони навчилися ефективно боротися навіть із кораблями, що маневрують та захищаються.

«Ми відпрацювали тактику знищення бойових кораблів противника навіть в умовах, коли вони рухаються, відбиваються, відстрілюються, маневрують», – каже експерт.

За його словами, модернізація українських дронів дозволила збільшити ефективність ударів.

«Були модернізовані самі безекіпажні катери – вони отримали не лише систему управління, а й посилену бойову частину: не 100 кг, як раніше, а 200 і навіть 300 кг, що дозволило завдавати потужніших ударів», – зауважив оглядач Defense Express.

Гонка за гонкою

Говорячи про перспективи Росії у розвитку аналогічних технологій, експерт зазначив, що робити остаточні висновки передчасно, проте на цей момент Україна зберігає перевагу.

«Як кажуть військові, остаточних оцінок робити не варто – це війна, все може бути. Але зараз у нас більш просунуті позиції та технології, і противник змушений нас наздоганяти», – сказав Володимир Заблоцький.

Росія вперше захопила український морський дрон ще у 2022 році, коли його викинуло на берег під Севастополем після відключення Starlink Ілоном Маском, нагадав Заблоцький. Але з того часу росіяни не зробили належних висновків, упевнений експерт. Ще одна складність для Росії – відсутність у них якісного зв'язку.

«Саме комплексність та інноваційність дозволяють нам бути попереду в цій гонці. Росія намагається наздоганяти, але вона не має доступу до Starlink, тому не може ефективно керувати дронами поза зоною прямого радіозв'язку. А це дуже важливо, бо радіозв'язок потрібен, щоб керувати дроном. А це означає необхідність використання літаків або вертольотів для управління, що сильно обмежує можливості», – зазначає оглядач Defense Express.

Танкери під прицілом

Тим часом дрони в Чорному морі атакують не лише військові кораблі, а й підсанкційні танкери, що перевозять російську нафту.

Так, 26 березня за 28 кілометрів від протоки Босфор стався вибух на танкері Altura. За інформацією ГУР Міноборони України, він належить російському «тіньовому флоту» і перевозив нафту в обхід санкцій. За даними турецької сторони, за попередньою версією, він був атакований безекіпажним морським апаратом.

Відповідальність за інцидент ніхто на себе не взяв.

Голова Ради громадської організації «Київське військово-історичне товариство» Олександр Чудновець пояснює атаки на такі танкери спробами обмежити доходи Росії від експорту нафти.

«Офіційно ми не визнали, що це наші безпілотники, хоча ми розуміємо, що, може, наші, може, не наші, але за фактом ураження відбулося, ця атака відбулася. Це і є боротьба проти російської нафти, проти тих процесів, які Росія зараз записувала собі в плюс, однозначно в плюс. Раз санкції зняли – значить знову пішли нафтодолари, це дає можливість продовжувати війну. Але ми таким чином заважаємо, тож це велика подія», – заявив Олександр Чудновець в ефірі Крим.Реалії.

Коли можливе перемир’я?

При цьому Україна наполягає на відновленні свободи мореплавства. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час Третьої Чорноморської конференції з безпеки Міжнародної «Кримської платформи». Міністр зазначив, що ключем до цього є деокупація Криму. Водночас, за його даними, Росія лише минулого місяця здійснила більше атак на одеську портову інфраструктуру, ніж за весь попередній рік.

Безпека в Чорному морі можлива лише за умови повного припинення вогню, упевнений Чудновець.

«Однозначно, якщо буде досягнуто припинення вогню на суші та на морі, тоді можна буде використовувати мінно-тральні кораблі та супроводжувати цивільні судна», – сказав Олександр Чудновець.

Чудновець також дотримується позиції, що деокупація Криму – ключовий фактор безпеки Чорного моря. На його думку, Україна веде активну роботу в цьому напрямку.

«Наші дії – це системне знищення систем ППО в Криму, що ми зараз і спостерігаємо», – сказав Олександр Чудновець.

Він зазначає, що ситуація на Кримському півострові змінюється, зокрема і в інформаційному порядку денному.

«Я також стежу за російськими пабліками – там помітна сильна паніка. Особливо у кримської влади: вони вже не кажуть, що збили все, а визнають, що частина ударів досягає цілей», – зауважив Олександр Чудновець.

Він упевнений у тому, що Україні вдасться досягти своєї мети. Про терміни Чудновець говорити не став, зазначивши, що війна може закінчитися несподівано та раптово.