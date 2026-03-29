У СБУ підтвердили ураження дронами нафтотерміналу «Усть-Луга» на Балтиці

Безпілотники вдруге за тиждень уразили нафтотермінал «Усть-Луга» на Балтиці, йдеться у повідомленні Служби безпеки України (СБУ).

У спеццслужбі кажуть, що у ніч проти 29 березня, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ «успішно відпрацювали» по інфраструктурі нафтового термінала порту «Усть-Луга» в Ленінградській області РФ.

Відомо, що це «ключовий» морський порт РФ на Балтиці. Через нього здійснюється експорт нафти, у тому числі з використанням суден так званого тіньового флоту.

«СБУ спільно з Силами оборони продовжує системну роботу для зниження фінансових і логістичних можливостей ворога. Адже всі нафтові обʼєкти фактично є частиною російського ВПК та забезпечують надходження до бюджету рф коштів, які йдуть на війну проти України. Тож спецоперації, що протидіють цьому, триватимуть і надалі. Росія заплатить високу ціну за свою агресію», — зазначив т. в. о. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара.

Внаслідок ї атаки зафіксовано «серйозні ураження» та пожежу, уточнили в СБУ.

СБУ вже чотири рази за останній тиждень уразила нафтову інфраструктуру РФ на Балтійському морі.

Раніше дрони Служби та Сил оборони влаштували «бавовну» на ще одному важливому експортному нафтовому хабі рф на Балтійському морі — в порту «Приморськ». Внаслідок цих ударів зафіксовано пожежі та ураження низки цистерн.

Раніше російський губернатор Олександр Дрозденко повідомив, що у ніч проти 29 березня дрони атакували Ленінградську область РФ. За його словами, повітряну тривогу в Ленінградській області оголосили близько 2 години ночі за київським часом.

«Є пошкодження у порту Усть-Луга. Без постраждалих», – написав він.

Згодом Дрозденко повідомив про можливість «зниження швидкості мобільного інтернету».

Російський губернатор також зазначив, що 29 березня на Ленінградською областю нібито було знищено 31 БПЛА.

«Рятувальники працюють на гасінні загоряння у порту Усть-Луга», – повідомив російський чиновник.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».