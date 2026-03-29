Зеленський розповів, скільки цілей запустила Росія по Україні за тиждень

За поточний тиждень російські військові атакували Україну понад 3000 дронами, більш як 1450 КАБами і 40 ракетами різного типу, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Тільки за цей тиждень Росія застосувала проти наших міст і громад понад 3000 ударних дронів, і значна частина з них – «Шахеди». Також більш ніж 1450 керованих авіаційних бомб та ще 40 ракет різних типів. Росіяни не зменшують обертів війни проти нашої держави й людей та при цьому ще й відверто вкладаються в затягування іншої війни, яка призводить до глобальної дестабілізації», – підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що по Україні б’ють такі ж ударні дрони і балістичні ракети, що й по країнах Близького Сходу й регіону Затоки, що призводить до дестабілізації світових ринків та блокування морських шляхів.

«Треба будувати спільні й сучасні системи захисту, перевірені війною. Розвивати спільні виробництва сучасної та ефективної зброї. Об’єднувати можливості, щоб і в Європі, і на Близькому Сході, і в інших частинах світу можна було жити в мирі», – додав президент.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.