Зросла кількість постраждалих через російську атаку по Миколаївщині – Кім

У Воскресенській громаді Миколаївщини внаслідок російської атаки постраждали восьмеро дітей і двоє дорослих, троє поранених у тяжкому стані, зазначив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

«Учора протягом дня та вночі ворог атакував область БпЛА типу Shahed. У Воскресенській громаді Миколаївського району унаслідок атаки та падіння уламків БпЛА на території громадського місця відпочинку постраждали десять людей - дві жінки віком 40 та 18 років, п’ять дівчат та троє хлопців віком від 10 до 16 років. Усіх постраждалих було госпіталізовано. На ранок 40-річна жінка та двоє дівчат 13 й 15 років перебувають у тяжкому стані, решта шестеро постраждалих дітей у стані середньої тяжкості», – розповів місцевий чиновник.

За його словами, також пошкоджені три приватні домоволодіння, три магазини та автомобіль.

Крім того, у Вознесенському районі пошкоджені вікна у навчальному закладі та лінію електропередачі. Частково знеструмлений один із населених пунктів району.

Протягом дня 28 березня на Миколаївщині близько семи разів оголошувалася повітряна тривога.

За останніми даними Офісу генпрокурора, внаслідок російської агресії загинула 691 дитина, ще 2415 – постраждали.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.