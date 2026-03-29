Росія: влада каже про атаку дронів по порту Усть-Луга

У ніч проти 29 березня дрони атакували Ленінградську область РФ, повідомив місцевий губернатор Олександр Дрозденко.

За його словами, повітряну тривогу в Ленінградській області оголосили близько 2 години ночі за київським часом.

«Є пошкодження у порту Усть-Луга. Без постраждалих», – написав він.

Згодом Дрозденко повідомив про можливість «зниження швидкості мобільного інтернету».

Російський губернатор також зазначив, що 29 березня на Ленінградською областю нібито було знищено 31 БПЛА.

«Рятувальники працюють на гасінні загоряння у порту Усть-Луга», – повідомив російський чиновник.

Українське командування наразі інформацію влади РФ публічно не коментувало. Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».