Командування: за добу відбулось 236 боїв, на Покровському напрямку відбито 57 російських штурмів

За минулу добу на фронті відбулось 236 бойових зіткнень, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ вранці 29 березня.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках загарбники здійснили 92 обстріли, зокрема два – із застосуванням РСЗВ.На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників в районах Стариці, Приліпки, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Чугунівки», – йдеться у зведенні.

Водночас за даними командування, на Куп’янському напрямку сили РФ дев’ять разів атакували у районах Піщаного, Петропавлівки, Кругляківки та у бік Новоплатонівки, Курилівки.

«На Слов’янському напрямку українські оборонці зупинили чотири спроби загарбників просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку ворог тричі намагався покращити своє становище, штурмуючи в бік Никіфоровки та в районі Предтечиного», – йдеться у зведенні Генштабу.

Відомо також, що на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 57 штурмових дій сил РФ у районах Білицького, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Новопідгороднього, Молодецького, Нового Шахового, Червоного Лимана, Новопавлівки, Дачного та в сторону Гришиного, Шевченка, Філії.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 26 березня заявив, що у Південній операційній зоні тривають інтенсивні бойові дії, а українські військові відстежують перегрупування російських сил.

В інтерв’ю Радіо Свобода від 19 березня командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

Військові експерти кажуть про посилення бойових дій на фронті російсько-української війни, зокрема, через поліпшення погодних умов, і очікують зростання російських наземних операцій наприкінці березня.