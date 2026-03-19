Сили оборони утримують позиції в Покровську і Мирнограді – командир 5-ї ОВМБР

Підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив Руслан Габінет, командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку.

За його словами, присутність українських військ у частині Покровська та навколишніх населених пунктах не дозволяє російській армії просуватися, зокрема, в напрямку траси на Павлоград у Днпропетровській області. Крім того, це створює важливий плацдарм для подальших дій українських сил.

«Підрозділи Сил оборони на Покровському напрямку досі утримують певні ділянки в цих населених пунктах. Звісно, це не можна назвати повним контролем, але це створює плацдарм для подальших дій і не дозволяє противнику реалізувати свій задум – просування трасою в напрямку Павлограда. Тому і навколишні населені пункти, і невелика частина Покровська все одно залишаються під нашим контролем», – сказав Габінет.

Також військовий зазначив, що Сили оборони продовжують звільнять населені пункти на Олександрівському напрямку і мають потенціал продовжувати контрнаступальні операції.

«Вдалося знищити наступальне угруповання противника та створити умови для переходу в наступ. Це було виважене, правильне рішення, сили та засоби застосовані ефективно. Тому ми рухаємося і звільняємо населені пункти. Вважаю, що ми маємо потенціал продовжувати ці дії й надалі», – розповів Габінет.

Раніше цього тижня в 7-му корпусі Десантно-штурмових військ повідомили, що сили РФ, скориставшись змінами в погоді, поновили моторизовані штурми, зокрема, в районі Гришиного на північному заході від Покровська.

Одночасно російські військові намагалися прорватися в районі Мирнограда за допомогою двох МТ-ЛБ, додали в корпусі.

Ще один масований штурм Сили оборони відбили на захід від Покровська, про це також 18 березня повідомила 32-га окрема механізована бригада. За даними підрозділу, противник атакував по трасі на 14 мотоциклах і двох автомобілях «Нива» у напрямку Котлиного. Ймовірно, йдеться про трасу на Павлоград Дніпропетровської області.

Угруповання військ «Схід» у ранковому зведенні 18 березня зазначило, що російські війська намагаються повністю захопити Покровськ і Мирноград. Однак, наголосили там, підрозділи Сил оборони утримують позиції на північних околицях міст.

На мапі DeepState ці ділянки позначені як «сіра зона».