Мотоштурми повернулись. Армія РФ «промацує» оборону Покровська на двох колесах

Сили оборони зупинили перший за останні три місяці мотоштурм у районі Гришиного, – села на північному заході від Покровська. Про це 18 березня повідомив 7-й корпус Десантно-штурмових військ.

Згідго з повідомленням, для штурму села армія РФ використовувала 13 одиниць мототехніки : 9 з них бійці 155-ї окремої механізованої бригади та 425-го окремого штурмового полку «Скеля» знищили ще на підступах. Ще 4 одиниці – зупинили в самому Гришиному.

Одночасно агресор намагався прорватися в районі Мирнограда за допомогою двох МТ-ЛБ радянський багатоцільовий легкий броньований транспортер тягач, додали в корпусі.

Ще один масований штурм Сили оборони відбили на захід від Покровська, про це також сьогодні повідомила 32-га окрема механізована бригада. За даними підрозділу, противник атакував по трасі на 14 мотоциклах і двох автомобілях «Нива» у напрямку Котлиного. Ймовірно, йдеться про трасу на Павлоград Дніпропетровської області.

Угруповання військ «Схід» у ранковому зведенні зазначило, що російські війська намагаються повністю захопити Покровськ і Мирноград. Однак, наголосили там, підрозділи Сил оборони утримують позиції на північних околицях міст.

На мапі DeepState ці ділянки позначені як «сіра зона».

За минулу добу Генштаб ЗСУ зафіксував 286 бойових зіткнень по всій лінії фронту . Це значно більше, ніж у попередні тижні. Найактивніший напрямок – Покровський.

