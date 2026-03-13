«Не десять, а три кілометри»: скільки території реально звільнено на Дніпропетровщині?

Сили оборони України продовжують повертати під контроль території на Дніпропетровщині. Зокрема, 425-й окремий полк «Скеля» повідомив про деокупацію села Тернове на схід від селища Покровське та просування на понад 10 кілометрів.

Військово-політичне керівництво України на початку березня почало звітувати про звільнення територій. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Сorriere Della Sera, опублікованому 3 березня, заявив про понад 460 квадратних кілометрів загалом від початку року, а 8 березня – про «близько 400-435 км» на півдні.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 9 березня зазначив, що триває «контрнаступальна операція на Олександрівському напрямку», а площа звільнених територій від її початку становить понад 400 квадратних кілометрів.

Начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ генерал-майор Олександр Комаренко в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив: українські військові майже повністю відновили контроль над Дніпропетровською областю.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) оцінюють результати операції Сил обережніше. За їхніми підрахунками, з початку 2026 року Україна відновила контроль щонайменше над 279 квадратними кілометрами. Щоправда, зазначивши, що «консервативна методологія картографування ISW недооцінює просування українських військ». Тобто, що Сили оборони могли звільнити і більше територій.

Але схожі дані відображає і мапа українського проєкту DeepState. Там частина територій, де відбуваються контратаки ЗСУ, позначена як «червона» або «сіра» зона. Журналісти Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) запитали у співзасновника проєкту DeepState Романа Погорілого:

Чому оцінки українського військово-політичного керівництва і DeepState різняться?

Із чим пов’язане певне затишшя на фронті?

Які плани Росії на весняно-літню кампанію?

Операція Сил оборони на Олександрівському напрямку: що відомо Сили оборони повертають під свій контроль території на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей – у зведеннях Генштабу ЗСУ це Олександрівський напрямок. Коли і як почалися контрнаступальні дії України там, достеменно невідомо – українські захисники діяли в режимі майже повної інформаційної тиші. Ближче до середини лютого про події на півдні почали говорити Z-воєнкори, оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець та американський Інститут вивчення війни (ISW). 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про «результативні контратакуючі, штурмові дії» навколо Гуляйполя. Про наступальні дії ЗСУ на півдні в інтерв’ю Донбас Реалії розповів командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро «Перун» Філатов. Він, зокрема, заявив, що Гуляйполе Запорізької області «майже окуповане», але «це частина загального задуму». Інтерв’ю було записане на початку наступальних дій ЗСУ і, на прохання військових, було опубліковане з затримкою.

– На мапі DeepState Тернове не позначене як звільнене, частина населеного пункту – «сіра зона». Ви нам щось не договорюєте?

– Давайте по черзі. У цьому пості 425-го окремого штурмового полку «Скеля» щодо населеного пункту Тернове було зазначено 10 кілометрів, які були пройдені в цьому так званому наступі. Там дійсно проводяться роботи, там тривають бої. Але невеличка ремарочка: від [колишньої] «червоної зони», де тепер [утворилась] «сіра зона» – це [просування склало] три кілометри, а не десять.

Тому що десять кілометрів – це якраз від Орестополя (село на північний захід від Тернового – ред.). Росіяни не окуповували його, не окуповували всю ту територію, тому що там були постійні інфільтрації, фіксувалися невеликі групи ворога, вони намагалися здійснювати «флаговтик» Російська армія тривалий час практикує встановлення прапорів, щоби потім мати підстави стверджувати про свій контроль над певним населеним пунктом чи об’єктом: власне, через це серед військових та аналітиків і з’явився термін «флаговтик».



Зазвичай такі російські прапори дійсно лишаються недовго: їх дронами збивають українські військові, такі відео час від часу публікують українські підрозділи. Можуть минати тижні і навіть місяці до того, як агресор дійсно закріпиться і захопить ділянку, де був триколор..

Ми не бачили навіть в публічному просторі з боку Генерального штабу показових зведень, що там перебував ворог. У нас (на мапі DeepState – ред.) можна побачити, що там був «сіряк», тому що там відбувалися фіксації [противника].

Це не новина для тих, хто слідкує за мапою, тому що у нас по всьому фронту відбуваються інфільтрації.

Тернове – там дуже багато російських солдатів, які закріплювалися і зараз намагаються втримати населений пункт. Звичайно, ми досліджуємо це, але інформація дуже обмежена.

Різними способами намагаємося з’ясувати обстановку, передусім щоб зрозуміти її об’єктивно, бо якщо ми будемо спиратися тільки на такі заяви, то у нас вже звільнено 400 квадратних кілометрів. Гадки не маю, де взяті ці 400 квадратних кілометрів .

Росіяни намагаються не просто утримати ділянку, яку вони там зайняли, особливо в «червоній зоні». Вони намагаються досі інфільтровуватися в глибину нашої території, тому там і залишається «сіра зона». Це не повноцінне закріплення.

Зараз ситуація така, якою вона відображається на мапі

Якщо вдасться повністю зачистити райони Тернового та Березового – за яке зараз теж дуже активно тривають бойові дії – а також Новогригорівку, Новомиколаївку та інші населені пункти, бо зараз переважно тривають ударно-пошукові роботи, будуть виставлені прапори, проведена зачистка та стабілізаційні дії, потім закріплення так, щоб ворог не зміг через певний час знову інфільтровуватися і зайняти населений пункт – тоді так, можна якось по-іншому змінювати [мапу]. Зараз ситуація така, якою вона відображається на мапі.

Є маніпуляції, є спекуляції. Мені дуже шкода, що вони зараз грають велику роль в медійному просторі. Чомусь ніхто не думає про наслідки і реакцію населення, коли не зможуть показати ті 400 квадратних кілометрів. Я не знаю, звідки вони їх беруть, якщо чесно.

Так, з «сіряком», якщо брати і «червону зону», то там виходить 200 квадратних кілометрів. Це такі населені пункти, як Орестопіль або як Тернувате (село в Запорізькій області – ред.), де просто фіксувалися просочування [російських військових].

Сили оборони дійсно працюють, намагаються зачистити [територію], блокувати противника, збити його темп на Дніпропетровщині

Можливо, їх не подавали як втрачені раніше, але тоді чому вони зараз фігурують як відбиті? Куди не дивись – якісь незрозумілі моменти.

Сили оборони дійсно працюють, намагаються зачистити [територію], блокувати противника, збити його темп на Дніпропетровщині. Вдасться повністю зачистити область – прекрасно. Але необхідно все робити правильно, і інформаційний простір тут не виняток.

Тому слідкуємо, не робимо передчасних висновків, не біжимо поперед батька в пекло, як це роблять певні особи заради якоїсь своєї вигоди.

– 200 квадратних кілометрів з «сірою зоною» – це площа звільненої території. А без «сірої зони», як би ви оцінили, скільки Сили оборони звільнили території в результаті контрнаступальних дій на Олександрівському напрямку? Якщо говорити про підтверджені вами дані.

– На минулому тижні ми публікували пост, де фігурувала цифра близько 80 квадратних кілометрів. Це там, де змінилася «червона зона» і де зараз тривають активні бойові дії, не враховуючи «сіряк» до «червоної зони». Звісно, все динамічно, все може змінюватися, але це постійний пласт роботи, щоб з’ясувати, що там відбувається. Важкувато, панує доволі жорстка тиша (йдеться про інформаційну тишу – ред.). Але ми ж дізнаємось рано чи пізно все.

– Тобто вашим аналітикам важко встановити, що там насправді відбувається, настільки серйозна тиша?

– Важко не в тому сенсі, що ми зараз не розуміємо, що відбувається. Треба просто докласти часу і зусиль, щоб це все опрацювати і вийти на якусь [картину] обстановки. Тому тим, хто думає, що він побачив відео і вже знає, що відбувається на фронті, я дуже співчуваю.

– Координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець, коли починалися контранступальні дії ЗСУ, припускав : якщо Сили оборони прорвуться в район Успенівки або на Темирівку і переріжуть дорогу Гуляйполе – Велика Новосілка, то російському командуванню військ «Восток» доведеться переглянути свої плани на літо. Як ви оцінюєте значення цієї траси в планах Росії на Запорізький напрямок?

– Я не буду знецінювати логістику, зокрема, хороші і великі дороги, по яких можна швидко добиратися. Але сучасна війна змушує будувати логістику там, де це можна робити. Це стосується як нас, так і їх.

Візьмемо приклад Костянтинівки, де була підірвана дамба, через що затопило трасу Дружківка – Костянтинівка. Логістика ж не зупинилась, тобто ніхто не був заблокований, знайшли інші місця. Перед цим мости підривали, все рівно знайшли інший шлях та [можливості вибудувати] логістику.

[Це видно], навіть якщо просто об’єктивно подивитися на мапу і об’єм території, та масштаб, де можна рухатися з будь-якого боку. Тому, на жаль, це не сильно катастрофічно вплине на їхнє пересування, накопичення та плани.

Логістика сьогодні може будуватися різноманітними шляхами. Але важливо, що якщо брати під вогневий контроль будь-який шлях, це вже ускладнює [ситуацію], спричиняє затримки, змушує перебудовувати [логістику]. А хтось через своє бачення, обмеження якісь думати стратегічно вважатиме, що це у нас такий єдиний шлях, будемо проскакувати, і все.

Тому, дивлячись з якого боку підходити [до питання], однак це не панацея. Це не змінить [ситуацію] стратегічно, якщо не вийде перекрити дорогу. А вийде перекрити – вони побудують іншу логістику.

– Давайте загалом подивимося на фронт, спостерігається певне затишшя. Чому зараз стало менше штурмів? Чому вони стали менш інтенсивними? Погода?

– Вони перегруповуються, переводять всі свої ресурси на новий сезон, коли буде тепліше, добивають задачі, які вони для себе поставили раніше, зокрема [захоплення] Покровська та Мирнограда.

Навіть, згідно з нашою аналітикою штурмових дій [армії РФ], за умови такого затишшя найбільший відсоток просувань і штурмових дій все одно випав на цей відтинок (Покровсько-Мирноградської агломерації – ред.).

Зараз вони дуже сильно тиснуть на населений пункт Гришине (село на північному заході від Покровська – ред.). Вони шукають будь-які можливості, щоб туди залізти. Дуже часто фіксуємо перебування в селі. Вони вже мають можливість просочуватися туди.

Певний підрозділ був перекинутий на Гуляйполе

У Покровськ вони затягуються. Була інформація, яку перевіряємо і будемо потім аналізувати, про те, що певний [російський] підрозділ був перекинутий на Гуляйполе, що дуже цікаво. Але це така невелика частина з того угруповання, яке є там. Будемо дивитися далі, як вони будуть використовувати цей ресурс.

Зараз вони активно прощупують Костянтинівку та її оборону, впливають на логістику і хочуть знайти слабкі місця, щоб підібратися до самого міста, просочуватися і, звісно, вже почати бої за нього.

Важливо розуміти, якщо вони знайдуть [слабкі місця] Костянтинівки, туди підтягнуть додаткові сили. Якщо не знайдуть – у них є зараз паралельно успіхи в районі Гуляйполя, куди вони перекидають додаткові ресурси, збільшують інтенсивність свого тиску та штурмових дій. У них є просочування в глибину території вже за Гуляйполем, тому що місто фактично втрачене. На його околицях [Сили оборони] намагаються стримувати [противника], однак це вже сильно суті не міняє.

Якщо дивитися в масштабах фронту – є певне затишшя. Лютий показав найменшу кількість території, яка була окупована з липня 2024 року (мається на увазі за один місяць – ред.), тоді це була ще менша цифра. Зараз побачимо, як пройде березень і як буде проходити квітень-травень. Там вже буде знову збільшення інтенсивності, бо вони перегрупуються і вийдуть на новий сезон з новими якимось ресурсами.

У них немає великих основних сил, які б могли якось вплинути на той самий Слов’янськ

– Як щодо просування на схід від Слов’янська? Близько 13 кілометрів залишилося до міської межі. Це теж пов’язано з тим, що зараз затишшя і перегрупування, чи Сили оборони змогли зупинити кризу?

– Її намагаються дійсно стабілізувати після втрати Сіверська. Тиск йде колосальний. Спілкувався з одним командиром на тому відтинку, він сказав, що росіяни підтягують додаткові сили. Вони відчувають свій попередній успіх і проблеми, які, зокрема, пов’язані з неправдивими доповідями нагору (українських командирів – ред.). [Ми про них] говоримо, але поки що нас не чують. Там є певна ділянка бригади, яка спекулює своїми даними, що може вилізти неприємними наслідками. Але побачимо, час покаже.

Читайте також: «Перспективи несприятливі»: Слов’янськ та Краматорськ – який план Росії?

З іншого боку, інші підрозділи, які утримують свої ділянки, якраз зустрічаються з цим тиском. Ця розмова [з командиром] була декілька днів тому, тобто зараз підходить той момент, коли вони очікують, що розгорнуть свої сили і будуть пробувати лізти своєю піхотою, яку туди підтягнули.

Якщо вони прорвуть там оборону – це дійсно можливість вийти ще одним шляхом на Слов’янськ. Однак це тільки бачення на майбутнє, як воно складеться, важко сказати. У них немає великих основних сил, які б могли якось вплинути на той самий Слов’янськ. Але, звісно, росіяни мають можливість швидко перекидати свої ресурси і щойно вони побачать можливість, де розвинути успіх, – вони туди обов’язково перекинуть свої сили.

Це працює з будь-якою точкою фронту, де їм вигідно мати просування.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС РЕАЛІЇ:

Поділіться з нами своїм відгуком про статтю: на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук. Якщо ви живете на окупованій території – пропонуйте теми, діліться міркуваннями через анонімну форму donbass.realii.info. Донбас Реалії працюють для аудиторії по обидва боки лінії фронту.