Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ у війні проти України

Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила 1 275 980 військових, за останню добу – 990, такі дані 11 березня наводить Генеральних штаб ЗСУ.

Командування також оприлюднило дані щодо втрат Росією військової техніки:

11 763 танків (+5 за добу)

24 177 бойових броньованих машин (+3)

38 263 артилерійських систем (+61)

1 680 реактивних систем залпового вогню (+1)

1 328 засобів протиповітряної оборони

435 літаків

349 гелікоптерів

170966 безпілотників оперативно–тактичного рівня (+2157)

4 403 крилатих ракети

31 корабель чи катер

2 підводних човни

82 791 автомобілів і автоцистерн (+281)

4 088 одиниць спеціальної техніки(+1)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Тим часом, журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів на 24 лютого цього року встановили за відкритими джерелами імена понад 200 тисяч російських військових, які загинули у війні від лютого 2022 року.

Як зазначають журналісти, список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб. Він зазначив, що в листопаді середньодобові втрати Росії сягали приблизно 1100 осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.



