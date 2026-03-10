Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Донбас

«Назріває лютий пис*ць». Z-воєнкори скаржаться на перевагу ЗСУ у дронах під Покровськом

Українські артилеристи готуються до обстрілу російських військ з самохідної гаубиці «Цезар» поблизу Покровська, 23 листопада 2025 року
Українські артилеристи готуються до обстрілу російських військ з самохідної гаубиці «Цезар» поблизу Покровська, 23 листопада 2025 року

Російські Z-військові масово скаржаться, що Сили оборони захопили «мале небо» – тобто наростили і активізували застосування FPV-дронів на дорогах в російському тилу.

Вони наводять низку повідомлень від російських солдатів за кінець лютого-початок березня:

«На напрямку Мирнограда зашкалює активність FPV. Машини палять у товарних кількостях вже кілька днів. Доїхати з Новогродівки до Мирнограда – велика удача».

«На нашому напрямку знову зріс FPV-терор. Українці пішли на нові частоти, розвивають всепогодність. А наші РЕБ застигли в першій половині минулого року».

«Назріває лютий пис*ц. Логістика в 15-кілометровій зоні навіть ногами померла. Якщо так і далі буде, чекає нас ремейк осені 2022 року».

Восени 2022 року, нагадаємо, Сили оборони провели успішний контрнаступ, в результаті якого звільнили практично всю Харківську область і Херсон.

Протягом всього 2025 року – навпаки, Сили оборони скаржилися на засилля російських дронів в «малому небі». Перш за все, йшлося про роботу російських підрозділів «Рубікон» та «Судний день».

Активні дії ЗСУ змушують армію Росії переносити дати запланованих операцій, заявив 9 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його оцінкою, українські війська протягом місяця відновили контроль над більшою площею української території, ніж за цей же час захопила армія Росії – вперше з часів Курської операції 2024 року.

Крім того, він також зауважив, що у лютому застосування армією РФ FPV-дронів зменшилось на 18% – і це імовірний ефект від ураження Силами оборони російських арсеналів БпЛА.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

Цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас Реалії. Також в одному з ефірів він припустив, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхова – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 23 лютого заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.

Сили оборони України проводять наступальну операцію на Олександрівському напрямку, українські військові майже повністю відновили контроль над Дніпропетровщиною. Про це в інтерв’ю виданню «РБК-Україна», яке вийшло 10 березня, розповів начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко.

Читайте також:

Покровськ після чотирьох місяців боїв. Місто втрачене чи ні?

На півночі Покровська і Мирнограда залишаються українські військові – ДШВ

Битва за Донбасс: главное 10 марта (обновляется)

Війна у 2026 році: де слабкі місця Росії?

Карта фронту змінюється: де саме ЗСУ відтіснили російські сили і чи триватиме це надалі?

Росія нібито готова воювати «вічно». А чи зможе?

«Це ще не кінець». Аналітик DeepState про те, як Росія майже захопила Покровськ та куди піде далі
XS
SM
MD
LG