«Назріває лютий пис*ць». Z-воєнкори скаржаться на перевагу ЗСУ у дронах під Покровськом

Російські Z-військові масово скаржаться, що Сили оборони захопили «мале небо» – тобто наростили і активізували застосування FPV-дронів на дорогах в російському тилу.

Вони наводять низку повідомлень від російських солдатів за кінець лютого-початок березня:

«На напрямку Мирнограда зашкалює активність FPV. Машини палять у товарних кількостях вже кілька днів. Доїхати з Новогродівки до Мирнограда – велика удача».

«На нашому напрямку знову зріс FPV-терор. Українці пішли на нові частоти, розвивають всепогодність. А наші РЕБ застигли в першій половині минулого року».

«Назріває лютий пис*ц. Логістика в 15-кілометровій зоні навіть ногами померла. Якщо так і далі буде, чекає нас ремейк осені 2022 року».

Восени 2022 року, нагадаємо, Сили оборони провели успішний контрнаступ, в результаті якого звільнили практично всю Харківську область і Херсон.

Протягом всього 2025 року – навпаки, Сили оборони скаржилися на засилля російських дронів в «малому небі». Перш за все, йшлося про роботу російських підрозділів «Рубікон» та «Судний день».



Активні дії ЗСУ змушують армію Росії переносити дати запланованих операцій, заявив 9 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його оцінкою, українські війська протягом місяця відновили контроль над більшою площею української території, ніж за цей же час захопила армія Росії – вперше з часів Курської операції 2024 року.

Крім того, він також зауважив, що у лютому застосування армією РФ FPV-дронів зменшилось на 18% – і це імовірний ефект від ураження Силами оборони російських арсеналів БпЛА.

Цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас Реалії. Також в одному з ефірів він припустив, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.



Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхова – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.



Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 23 лютого заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.



Сили оборони України проводять наступальну операцію на Олександрівському напрямку, українські військові майже повністю відновили контроль над Дніпропетровщиною. Про це в інтерв’ю виданню «РБК-Україна», яке вийшло 10 березня, розповів начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко.