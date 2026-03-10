ЗСУ майже повністю відновили контроль над Дніпропетровщиною – Комаренко

Сили оборони України проводять наступальну операцію на Олександрівському напрямку, українські військові майже повністю відновили контроль над Дніпропетровщиною. Про це в інтерв’ю виданню «РБК-Україна» розповів начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко.

За його словами, українські військові звільнили вже понад 400 квадратних кілометрів, а на дещо меншій території проведено зачистку тилової зони від російських сил, які туди просочилися.

«Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області. Залишилося допрацювати три невеликі населені пункти і ще два – зачистити. До речі, завдяки цим активним діям у лютому маємо позитивну динаміку – звільнено більше території, ніж втрачено», – сказав Комаренко.

У серпні 2025 року стало відомо, що сили РФ увійшли до Дніпропетровської області.

Читайте також: ISW: контратаки ЗСУ на Запоріжжі можуть зірвати план наступу Росії навесні та влітку

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони намагаються «перехопити оперативну ініціативу і змусити ворога грати за нашими правилами». За його словами, на Олександрівському напрямку продовжується контрнаступальна операція – тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 квадратних метрів. Загалом, як повідомив Сирський, з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території.

Сили оборони повертають під свій контроль території на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей – у зведеннях Генштабу ЗСУ це називають Олександрівським напрямком, нагадує Донбас Реалії.

Коли і як почалися контрнаступальнї дії України там, достеменно невідомо – українські захисники діяли в режимі майже повної інформаційної тиші.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території. Він наголосив, що Україна не програє у війні й прагне діалогу, бажаючи миру.



