Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

ЗСУ майже повністю відновили контроль над Дніпропетровщиною – Комаренко

За словами Олександра Комаренка, українські військові звільнили вже понад 400 квадратних кілометрів
За словами Олександра Комаренка, українські військові звільнили вже понад 400 квадратних кілометрів

Сили оборони України проводять наступальну операцію на Олександрівському напрямку, українські військові майже повністю відновили контроль над Дніпропетровщиною. Про це в інтерв’ю виданню «РБК-Україна» розповів начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко.

За його словами, українські військові звільнили вже понад 400 квадратних кілометрів, а на дещо меншій території проведено зачистку тилової зони від російських сил, які туди просочилися.

«Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області. Залишилося допрацювати три невеликі населені пункти і ще два – зачистити. До речі, завдяки цим активним діям у лютому маємо позитивну динаміку – звільнено більше території, ніж втрачено», – сказав Комаренко.

У серпні 2025 року стало відомо, що сили РФ увійшли до Дніпропетровської області.

Читайте також: ISW: контратаки ЗСУ на Запоріжжі можуть зірвати план наступу Росії навесні та влітку

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони намагаються «перехопити оперативну ініціативу і змусити ворога грати за нашими правилами». За його словами, на Олександрівському напрямку продовжується контрнаступальна операція – тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 квадратних метрів. Загалом, як повідомив Сирський, з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території.

Сили оборони повертають під свій контроль території на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей – у зведеннях Генштабу ЗСУ це називають Олександрівським напрямком, нагадує Донбас Реалії.

Коли і як почалися контрнаступальнї дії України там, достеменно невідомо – українські захисники діяли в режимі майже повної інформаційної тиші.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території. Він наголосив, що Україна не програє у війні й прагне діалогу, бажаючи миру.


Форум

XS
SM
MD
LG