ISW: контратаки ЗСУ на Запоріжжі можуть зірвати план наступу Росії навесні та влітку

Українські війська успішно контратакують не лише на напрямках Олександрівки та Гуляйполя, а й у західній Запорізькій області, ці контратаки створюють наслідки, які можуть зірвати план наступальної кампанії Росії на весну-літо 2026 року. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



Аналітики нагадують, що, як повідомлялось у лютому 2026 року, українські війська розпочали обмежені контратаки у західній Запорізькій області, які тривали до початку березня, що, можливо, взаємно підсилило зусилля України щодо контратаки проти російських сил у східній Запорізькій та Дніпропетровській областях.



У звіті зазначається, що подвійні тактичні зусилля українських військ, спрямовані на зупинку та відсіч російських завоювань, синергізують одне з одним і змушують російські війська в Запорізькій області одночасно протистояти контратакам як у зонах відповідальності 58-ї загальновійськової армії, так і 5-ї.



Таким чином, як пишуть в ISW, на початку березня російські війська зіткнулися з набагато складнішою бойовою ситуацією на півдні України, ніж на початку 2026 року.



«Успіх українських військ частково зумовлений тим, що російські війська не продовжили просування, досягнуті завдяки російській тактиці інфільтрації, шляхом закріплення своїх нещодавно захоплених позицій…російські війська, схоже, намагалися продовжувати своє просування без належної консолідації. Здатність українських військ скористатися цими російськими помилками, ймовірно, позбавила сили РФ початкових наступальних позицій, з яких вони мають намір розпочати літній наступ з нереалістичною метою досягнення міста Запоріжжя», – йдеться в звіті.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони намагаються «перехопити оперативну ініціативу і змусити ворога грати за нашими правилами». За його словами, на Олександрівському напрямку продовжується контрнаступальна операція – тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 квадратних метрів. Загалом, як повідомив Сирський, з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території.

Командир першого окремого штурмового полку Дмитро «Перун» Філатов в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що на даний момент Гуляйполе Запорізької області – «майже окуповане», але «це частина загального задуму».

Сили оборони повертають під свій контроль території на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей – у зведеннях Генштабу ЗСУ це називають Олександрівським напрямком, нагадує Донбас Реалії.

Коли і як почалися контрнаступальнї дії України там, достеменно невідомо – українські захисники діяли в режимі майже повної інформаційної тиші.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території. Він наголосив, що Україна не програє у війні й прагне діалогу, бажаючи миру.



