Запоріжжя наразі в безпеці, але все залежить від подій «найближчим часом» – командир 1-го ОШП

На цей момент немає безпосередньої загрози російського наступу на Запоріжжя, повідомив командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро «Перун» Філатов у інтерв’ю Радіо Свобода.

«Так, на даний момент Запоріжжя в безпеці», – сказав він.

На питання, чи така ситуація триватиме в довгостроковій перспективі, Філатов уточнив, що все залежатиме від «перебігу подій, які зараз будуть реалізовуватися найближчим часом»:

«Вже залежно від того чим вони завершаться, ми побачимо результат. Тут питання в чому? Я знаю задум головнокомандувача в деталях. Є лише одне питання – чи зможе країна забезпечити достатній ресурс для реалізації цього задуму? Задум дуже хороший. Задум має і певне оперативне бачення, і стратегічне бачення».

Водночас, за словами командира, всі військові операції йдуть не за планом. Зазвичай командування готує три плани розвитку подій, але, вважає Філатов, навіть якби таких планів було 10, «все одно ми, в жодному випадку, не потрапимо саме в той розріз, який планували».

Очільник полку очікує, що задум головнокомандувача може вирішити «одразу два питання» – на Запорізькому напрямку та Дніпропетровській області.

«Як засвідчив досвід, головком вміє планувати складні операції. Те, що ми її реалізовуємо за умови чисельної переваги з боку противника – це демонстрація того, що наша армія більш ефективна. Але, все одно, баланс ресурсу тут має критичне значення», – сказав Філатов.

Головне управління розвідки Міноборони 7 березня заявило, що спільно з Силами оборони зупинило наступ російської армії на Запоріжжя в своїй смузі відповідальності:

«Упродовж трьох місяців воїни «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України реалізовують комплексну оборонну операцію на Запорізькому напрямку. Ціль розвідників – зірвати наступальні плани ворога та не допустити його просування до обласного центру».





Сили оборони повертають під свій контроль території на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей – у зведеннях Генштабу ЗСУ це називають Олександрівським напрямком, нагадує Донбас Реалії.

Коли і як почалися контрнаступальнї дії України там, достеменно невідомо – українські захисники діяли в режимі майже повної інформаційної тиші.

Ближче до середини лютого про події на півдні почали говорити Z-воєнкори, оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець й американський Інститут вивчення війни (ISW). 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про «результативні контратакуючі, штурмові дії» навколо Гуляйполя.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Сorriere Della Sera, опублікованому 3 березня, заявив, що Україна з початку 2026 року відвоювала 460 квадратних кілометрів своєї території. Очевидно, йдеться якраз про стик цих трьох областей. На пресконференції 8 березня президент уточнив, що був відновлений контроль над близько 400-435 квадратними кілометрами на півдні України.







