Волинський ТЦК: через напад цивільних на військовослужбовців центру є постраждалі

Група цивільних напала на військових Волинського обласного територіального центру комплектування, повідомила пресслужба ТЦК увечері 8 березня.

За повідомленням, поблизу села Озеро група оповіщення виконувала службове завдання з доставлення військовозобов’язаного до ТЦК, коли близько семи цивільних автомобілів наздогнали службовий автомобіль і почали навмисно блокувати його рух. Через це службове авто з’їхало в кювет.

«Після цього група осіб застосувала силу до військовослужбовців, розбила скло автомобіля та силоміць звільнила військовозобов’язаного, якого доставляли до ТЦК», – повідомляє центр.

Внаслідок нападу один військовий ТЦК зазнав травми голови, ще один має садна на передпліччі та обличчі через розбите переднє пасажирське скло автомобіля. Наразі стан військовослужбовців стабільний.





«Особа, яку незаконно звільнили під час нападу, є жителем міста Запоріжжя та підлягає призову на військову службу. Інформацію передано до правоохоронних органів. Встановлюються всі особи та автомобілі, причетні до організації та здійснення нападу», – додали в установі.

ТЦК нагадує, що перешкоджання законній діяльності військовослужбовців так подібні напади під час воєнного стану тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Поліція наразі публічно не коментувала справу.

У серпні 2025року співробітники Волинського територіального центру комплектування і соціальної підтримки зазнали нападу в Ковельському районі.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.







