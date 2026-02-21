Дніпропетровщина: двох чоловіків затримали через стрілянину по військових

Поліція затримала двох чоловіків у Кам’янському Дніпропетровської області після конфлікту з військовими, повідомляє пресслужба Національна поліція 21 лютого.

За даними слідства, напередодні в центрі міста затримані спровокували конфлікт із військовослужбовцями Збройних сил:

«Під час сутички один із фігурантів здійснив кілька пострілів із предмета, схожого на пістолет, у бік військових. Крім того, в ході конфлікту один із військовослужбовців отримав тілесні ушкодження».

Читайте також: На Прикарпатті в приміщенні ТЦК стався вибух. Прокуратура заявила про розслідування теракту

У ході оперативних та слідчих дій поліцейські встановили учасників конфлікту та затримали їх. Чоловікам повідомили про підозру за статтею про хуліганство. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Раніше 24-й окремий штурмовий полк «Айдар» повідомив, що його військові «в одному з міст Дніпропетровської області» зазнали нападу групи з шести людей. Один із нападників застосовував вогнепальну зброю.

У полку підкреслили, що військові перебували поза виконанням службових завдань, «займалися особистими справами, нікого не провокували та не вчиняли жодних дій до інших осіб». Водночас військові, за повідомленням, не застосували зброю, щоб не наражати на небезпеку цивільних.



