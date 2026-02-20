Поліція Буковини: чоловіка, який кинув гранату в поліцейських, затримали

Поліція заявляє, що у Чернівецькій області затримали чоловіка, який напередодні ввечері кинув бойову гранату в бік службового автомобіля поліції, біля якого перебували двоє правоохоронців, і втік з місця події.

Внаслідок інциденту, що стався в місті Сторожинець, були поранені двоє правоохоронців. За даними поліції, 23-річний поліцейський сектору реагування перебуває у лікарні в тяжкому стані, 31-річний поліцейський – водій Управління поліції охорони має легкі тілесні ушкодження, загрози його життю немає.

У поліції заявили, що підозрюваний – 48-річний житель Сторожинця, колишній військовослужбовець, за місцем його проживання провели обшук, вилучили ще зброю і боєприпаси.

«Ми задіяли всі необхідні сили й засоби, щоб оперативно встановити і затримати зловмисника. Під час затримання він чинив опір правоохоронцям з вибуховим предметом у руках і мав при собі ще кілька боєприпасів», – зазначив начальник управління поліції в Чернівецькій області Віктор Нечитайло.

Про мотиви дій затриманого не повідомляють. Його коментарів поки що немає.

Досудове розслідування проводиться за статтями «посягання на життя працівника правоохоронного органу» і «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру й обрання запобіжного заходу.